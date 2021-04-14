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Жизнь

В Хабаровском крае кто-то обезглавил краснокнижного амурского тигра

Амурская бассейновая природоохранная прокуратура начала проверку по факту гибели краснокнижного тигра в нацпарке Хабаровского края.

Тигр в барнаульском зоопарке.
Тигр в барнаульском зоопарке.
Михаил Хаустов

Амурский тигр — один из самых редких хищников на Земле, занесен в Международную красную книгу. По данным на осень 2020 года, общая численность в России составила около 600 особей.

Мертвого тигра нашли во время рейдового мероприятия в национальном парке «Анюйский». По информации ФГБУ «Заповедное Приамурье», куда входит нацпарк, возбудили уголовное дело.

«Хабаровским межрайонным природоохранным прокурором с привлечением специалистов ФГБУ „Заповедное Приамурье“ и работников национального парка „Анюйский“ организованы проверочные мероприятия», — рассказали в прокуратуре.

Как сообщил РИА «Новости» гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев, неизвестные отделили голову хищника от тела, что указывает на насильственную смерть.

Предположительно, голову могли отрезать для продажи или для сокрытия огнестрельного ранения. Тело животного отправят в Уссурийскую лабораторию для экспертизы.

Ранее сообщали про «амурских тигров Путина», которые впервые за долгое время попали на видео в заказнике в Еврейской автономной области.

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