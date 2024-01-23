В Hilton или в комнате на восьмерых. Где остановиться в Новосибирске — от 520 рублей до 25 тысяч за ночь

Один с пятью
Новосибирск делится на десять районов, а Обь вдобавок разделяет город на два берега. Исторически левый берег был промышленной частью, и хотя люди заселили его раньше, к Новосибирску он присоединился только в 1929 году. В то же время правый берег - это и исторический центр, и богатые районы, и обилие культурных мест и центров притяжения.
Самыми элитными районами в Новосибирске считаются Центральный, часть Заельцовского (та, что не слишком удалена от центра) и часть Октябрьского (то же самое).
Единственный пятизвездный отель Новосибирска - Grand Autograph Hotel Novosibirsk - находится на ул. Орджоникидзе Центрального района. Звучит не очень по-центровски, но на самом деле его расположению можно лишь позавидовать. Напротив - Новосибирский театр оперы и балета, в двух минутах ходьбы - главная площадь города, площадь Ленина. В другой стороне, в пяти минутах, Центральный парк. А вокруг — краеведческий музей, спортивный стадион, Центральный рынок, театр "Глобус" и крупный ТРЦ "Аура".
Ночь здесь стоит от 9 180 до 24 900 рублей. Дешевле всего стоят номера типа стандарт. За номер с видом на театр, кстати, придется дополнительно отдать чуть больше тысячи рублей. Размеры комнаты - 30 кв. м. В самом отеле есть услуга каршеринга, тренажерный зал, ресторан, бассейн и сауна.
По средней цене сдаются полулюксы. Одна кровать, правда, king size, 50 кв. м. и 17 900 рублей - за обычный вид, 19 900 - за вид на театр.
Но самых шикарных номера два. Во-первых, бизнес люксы за 24 900 рублей за одну ночь. Кровать здесь также одна, две комнаты и 58 кв. м. Но главная фишка - панорамный вид. Возле полукруглого окна, из которого полностью просматривается театр, стоят кресла и столик, где можно неторопливо позавтракать или поужинать, наслаждаясь пейзажем.
Лучше этого может быть только полулюкс с личной террасой за те же 24 900 рублей. Конечно, подойдет он скорее для летнего времени. Там также есть кресла и столик, за которыми можно пообедать или просто провести теплый летний вечер. А еще можно устроить фотосессию с видами на макушки зданий и, конечно, на театральный купол.
Международный сервис
Следующим стоит упомянуть четырехзвездный отель DoubleTree by Hilton Hotel Novosibirsk, который принадлежит знаменитой и крупнейшей международной сети. Остановиться здесь стоит хотя бы ради того, чтобы потом ненавязчиво хвастаться, что вы жили в Hilton и познали его безупречные стандарты сервиса, одинаковые для всей сети.
Находится он также неподалеку от оперного театра, в Центральном районе, поэтому вокруг все то же изобилие достопримечательностей.
В самом отеле набор стандартный для ценового сегмента: СПА, сауна, бассейн, тренажерный зал, ресторан и бар. За одну ночь с вас возьмут от 8 до 22 тыс. рублей. В номерах - двуспальные кровати, площадь - от 24 до 56 кв. м. А с утра за эту стоимость покормят завтраком.
Самое примечательное здесь - огромный президентский люкс площадью 99 кв. м. и с изящным дизайном в цветах морской волны. Правда, заселиться в него не так просто, как и узнать стоимость - он всегда находится на брони, на случай приезда важных гостей.
Почти в лесу
Еще один четырехзвездный отель - Ramada by Wyndham. Находится в Заельцовском районе и со всех сторон окружен лесом, хотя на самом деле расположен не так уж далеко от центра. Конечно, до основных достопримечательностей придется ехать, однако здесь в любой момент можно выйти и прогуляться на природе или даже взять напрокат велосипеды. А рядом расположены зоопарк и ботанический сад.
Стоимость апартаментов здесь начинается от 7,5 тыс. за ночь, а самый дорогой номер будет стоить 13,5 тыс. рублей. Площадь комнат - от 34 до 51 кв. м. Есть сауна и бассейн.
На левом
Ни один из трех районов левого берега не входит в топ элитных и даже напротив - они считаются самыми неблагополучными в городе из-за обилия пивных, баров, соответствующего контингента и вообще репутации рабочих районов. На самом деле, все не так страшно, а прибрежную территорию, застроенную дорогостоящими многоэтажками с модной архитектурой, и вовсе не отличишь от правого берега.
Здесь же расположен четырехзвездный отель Gorskiy city hotel. Отель находится в многоэтажном здании, с верхних этажей которого открывается красивый вид на город, в том числе на Обь и правый берег. Особенно по вечерам, когда на большинстве зданий включается подсветка.
Ночь тут обойдется от 8 до 17 тыс. рублей. Более дешевые номера - довольно скромные по размеру, по сравнению с другими отелями, 22 кв. м. Есть как с общей кроватью, так и с двумя раздельными.
Но самый интересный номер, наверное, Lux Superior, выполненный в винтажном стиле с аутентичными мебелью и элементами декора, например, старой телефонной трубкой. Размер комнаты 78 кв. м. Этот же номер - самый дорогой.
Все то же, но дешевле
Средний ценовой сегмент также представлен в основном на правом берегу. В Центральном районе, поближе ко всяким развлечениям, можно ухватить номер за 3,2 тыс. рублей. Это минимальная стоимость номера в трехзвездной гостинице "Колибри" без завтрака. С ним минимум - 4 200.
Номера в основном с одной двуспальной кроватью, не очень большие и слегка аскетичные. Зато само здание выглядит довольно броско - красное и с необычной архитектурной формой. Есть сауна.
Но главное - достопримечательности в шаговой доступности. Все те же театры, парки, торговые центры, рынки, музеи и прочее.
Спокойный район
Есть вариант и в спокойном, но достаточно удаленном от центра Дзержинском районе - трехзвездный отель "Аквилон".
Здесь есть все то же, что и в более дорогих вариантах размещения: сауна, баня, бассейн, ресторан, бар. Более того - даже собственный сад для прогулок.
Ночь здесь будет стоить от 3,5 до 5 тыс. рублей, а площадь номеров - от 18 до 35 кв. м. Завтрак включен в стоимость.
Из плюсов - расположение в наиболее классическом городском районе, не слишком дорогостоящем, но в то же время вполне безопасном даже в ночное время. Рядом есть два парка с прудами, где можно прогуляться вдалеке от городской суеты. Правда, метро здесь нет, а до интересных мест все равно придется ехать в центр.
С соседями
Ну а если вы уверены, что весь день будете заняты исследованием города, и дорогие варианты проживания вам ни к чему, то в Новосибирске каждый район наполнен хостелами в самых разных ценовых сегментах.
Самая низкая цена - от 520 рублей за ночь на левом берегу (хостел "А54") и от 628 рублей - на правом (хостел "Смородина", кстати, рядом с оперным театром). При таком размещении спать придется еще как минимум с семью людьми в комнате на двухъярусных кроватях. Ванная тоже на восьмерых. Зато везде есть кухня, где можно самостоятельно что-то приготовить или разогреть.
Более дорогие варианты стоят 1,5-2 тысячи за ночь, но даже такую сумму придется отдать только за кровать, а не за всю комнату целиком. И не факт, что обойдется без соседей.
Выбор только за вами, но есть и пара рекомендаций:
- лучше останавливаться на правом берегу - там расположены все основные достопримечательности, рестораны, бары, кафе и театры;
- на правом берегу лучше выбирать Центральный район, а из вариантов побюджетнее - Октябрьский и Заельцовский;
- если выбираете левый берег - лучше поближе к реке, независимо от того, будет это Кировский или Ленинский район. До ключевых локаций Новосибирска будет сложно добраться из глубины, без пересадок точно обойтись не удастся. Да и район благополучнее.
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