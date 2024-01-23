В Hilton или в комнате на восьмерых. Где остановиться в Новосибирске — от 520 рублей до 25 тысяч за ночь

Новосибирск - хороший для барнаульцев вариант для поездки на уикэнд. Большой город - есть где погулять, ехать близко, развитые ресторанный сервис и сфера развлечений. В общем, есть куда сходить и что поесть - об этом, кстати, altapress.ru уже рассказывал в своем материале . Теперь же мы расскажем, где остановиться на ночлег во время насыщенных выходных - от самых элитных вариантов для любителей отдохнуть на широкую ногу до бюджетных хостелов для тех, кому нужна только кровать.

Один с пятью

Новосибирск делится на десять районов, а Обь вдобавок разделяет город на два берега. Исторически левый берег был промышленной частью, и хотя люди заселили его раньше, к Новосибирску он присоединился только в 1929 году. В то же время правый берег - это и исторический центр, и богатые районы, и обилие культурных мест и центров притяжения.

Самыми элитными районами в Новосибирске считаются Центральный, часть Заельцовского (та, что не слишком удалена от центра) и часть Октябрьского (то же самое).

Единственный пятизвездный отель Новосибирска - Grand Autograph Hotel Novosibirsk - находится на ул. Орджоникидзе Центрального района. Звучит не очень по-центровски, но на самом деле его расположению можно лишь позавидовать. Напротив - Новосибирский театр оперы и балета, в двух минутах ходьбы - главная площадь города, площадь Ленина. В другой стороне, в пяти минутах, Центральный парк. А вокруг — краеведческий музей, спортивный стадион, Центральный рынок, театр "Глобус" и крупный ТРЦ "Аура".

Grand Autograph Hotel Novosibirsk. travel.yandex.ru Grand Autograph Hotel Novosibirsk. travel.yandex.ru

Ночь здесь стоит от 9 180 до 24 900 рублей. Дешевле всего стоят номера типа стандарт. За номер с видом на театр, кстати, придется дополнительно отдать чуть больше тысячи рублей. Размеры комнаты - 30 кв. м. В самом отеле есть услуга каршеринга, тренажерный зал, ресторан, бассейн и сауна.

По средней цене сдаются полулюксы. Одна кровать, правда, king size, 50 кв. м. и 17 900 рублей - за обычный вид, 19 900 - за вид на театр.

Но самых шикарных номера два. Во-первых, бизнес люксы за 24 900 рублей за одну ночь. Кровать здесь также одна, две комнаты и 58 кв. м. Но главная фишка - панорамный вид. Возле полукруглого окна, из которого полностью просматривается театр, стоят кресла и столик, где можно неторопливо позавтракать или поужинать, наслаждаясь пейзажем.

Grand Autograph Hotel Novosibirsk. travel.yandex.ru

Лучше этого может быть только полулюкс с личной террасой за те же 24 900 рублей. Конечно, подойдет он скорее для летнего времени. Там также есть кресла и столик, за которыми можно пообедать или просто провести теплый летний вечер. А еще можно устроить фотосессию с видами на макушки зданий и, конечно, на театральный купол.

Международный сервис

Следующим стоит упомянуть четырехзвездный отель DoubleTree by Hilton Hotel Novosibirsk, который принадлежит знаменитой и крупнейшей международной сети. Остановиться здесь стоит хотя бы ради того, чтобы потом ненавязчиво хвастаться, что вы жили в Hilton и познали его безупречные стандарты сервиса, одинаковые для всей сети.

Находится он также неподалеку от оперного театра, в Центральном районе, поэтому вокруг все то же изобилие достопримечательностей.

DoubleTree by Hilton Hotel Novosibirsk. travel.yandex.ru DoubleTree by Hilton Hotel Novosibirsk. travel.yandex.ru DoubleTree by Hilton Hotel Novosibirsk. travel.yandex.ru DoubleTree by Hilton Hotel Novosibirsk. travel.yandex.ru

В самом отеле набор стандартный для ценового сегмента: СПА, сауна, бассейн, тренажерный зал, ресторан и бар. За одну ночь с вас возьмут от 8 до 22 тыс. рублей. В номерах - двуспальные кровати, площадь - от 24 до 56 кв. м. А с утра за эту стоимость покормят завтраком.

Самое примечательное здесь - огромный президентский люкс площадью 99 кв. м. и с изящным дизайном в цветах морской волны. Правда, заселиться в него не так просто, как и узнать стоимость - он всегда находится на брони, на случай приезда важных гостей.

Почти в лесу

Еще один четырехзвездный отель - Ramada by Wyndham. Находится в Заельцовском районе и со всех сторон окружен лесом, хотя на самом деле расположен не так уж далеко от центра. Конечно, до основных достопримечательностей придется ехать, однако здесь в любой момент можно выйти и прогуляться на природе или даже взять напрокат велосипеды. А рядом расположены зоопарк и ботанический сад.

Ramada by Wyndham. travel.yandex.ru Ramada by Wyndham. travel.yandex.ru Ramada by Wyndham. travel.yandex.ru

Стоимость апартаментов здесь начинается от 7,5 тыс. за ночь, а самый дорогой номер будет стоить 13,5 тыс. рублей. Площадь комнат - от 34 до 51 кв. м. Есть сауна и бассейн.

На левом

Ни один из трех районов левого берега не входит в топ элитных и даже напротив - они считаются самыми неблагополучными в городе из-за обилия пивных, баров, соответствующего контингента и вообще репутации рабочих районов. На самом деле, все не так страшно, а прибрежную территорию, застроенную дорогостоящими многоэтажками с модной архитектурой, и вовсе не отличишь от правого берега.

Здесь же расположен четырехзвездный отель Gorskiy city hotel. Отель находится в многоэтажном здании, с верхних этажей которого открывается красивый вид на город, в том числе на Обь и правый берег. Особенно по вечерам, когда на большинстве зданий включается подсветка.

Gorskiy city hotel. travel.yandex.ru Gorskiy city hotel. travel.yandex.ru Gorskiy city hotel. travel.yandex.ru

Ночь тут обойдется от 8 до 17 тыс. рублей. Более дешевые номера - довольно скромные по размеру, по сравнению с другими отелями, 22 кв. м. Есть как с общей кроватью, так и с двумя раздельными.

Но самый интересный номер, наверное, Lux Superior, выполненный в винтажном стиле с аутентичными мебелью и элементами декора, например, старой телефонной трубкой. Размер комнаты 78 кв. м. Этот же номер - самый дорогой.

Gorskiy city hotel. travel.yandex.ru

Все то же, но дешевле

Средний ценовой сегмент также представлен в основном на правом берегу. В Центральном районе, поближе ко всяким развлечениям, можно ухватить номер за 3,2 тыс. рублей. Это минимальная стоимость номера в трехзвездной гостинице "Колибри" без завтрака. С ним минимум - 4 200.

Колибри. travel.yandex.ru Колибри. travel.yandex.ru

Номера в основном с одной двуспальной кроватью, не очень большие и слегка аскетичные. Зато само здание выглядит довольно броско - красное и с необычной архитектурной формой. Есть сауна.

Но главное - достопримечательности в шаговой доступности. Все те же театры, парки, торговые центры, рынки, музеи и прочее.

Спокойный район

Есть вариант и в спокойном, но достаточно удаленном от центра Дзержинском районе - трехзвездный отель "Аквилон".

Здесь есть все то же, что и в более дорогих вариантах размещения: сауна, баня, бассейн, ресторан, бар. Более того - даже собственный сад для прогулок.

Ночь здесь будет стоить от 3,5 до 5 тыс. рублей, а площадь номеров - от 18 до 35 кв. м. Завтрак включен в стоимость.

"Аквилон". travel.yandex.ru "Аквилон". travel.yandex.ru "Аквилон". travel.yandex.ru

Из плюсов - расположение в наиболее классическом городском районе, не слишком дорогостоящем, но в то же время вполне безопасном даже в ночное время. Рядом есть два парка с прудами, где можно прогуляться вдалеке от городской суеты. Правда, метро здесь нет, а до интересных мест все равно придется ехать в центр.

С соседями

Ну а если вы уверены, что весь день будете заняты исследованием города, и дорогие варианты проживания вам ни к чему, то в Новосибирске каждый район наполнен хостелами в самых разных ценовых сегментах.

Самая низкая цена - от 520 рублей за ночь на левом берегу (хостел "А54") и от 628 рублей - на правом (хостел "Смородина", кстати, рядом с оперным театром). При таком размещении спать придется еще как минимум с семью людьми в комнате на двухъярусных кроватях. Ванная тоже на восьмерых. Зато везде есть кухня, где можно самостоятельно что-то приготовить или разогреть.

"Смородина". travel.yandex.ru

Более дорогие варианты стоят 1,5-2 тысячи за ночь, но даже такую сумму придется отдать только за кровать, а не за всю комнату целиком. И не факт, что обойдется без соседей.

Выбор только за вами, но есть и пара рекомендаций:

лучше останавливаться на правом берегу - там расположены все основные достопримечательности, рестораны, бары, кафе и театры;

на правом берегу лучше выбирать Центральный район, а из вариантов побюджетнее - Октябрьский и Заельцовский;

если выбираете левый берег - лучше поближе к реке, независимо от того, будет это Кировский или Ленинский район. До ключевых локаций Новосибирска будет сложно добраться из глубины, без пересадок точно обойтись не удастся. Да и район благополучнее.

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