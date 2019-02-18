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Жизнь

В Испании героизировали дивизию, участвовавшую в блокаде Ленинграда

В популярном испанском издании ABC вышла статья о «героическом пути» так называемой «Голубой дивизии», которая была переброшена с Пиренейского полуострова в СССР в помощь гитлеровцам. В частности, испанские солдаты участвовали в блокаде Ленинграда. В ABC пишут о том, как, «находясь в тяжелейших условиях и стойко перенося все лишения», бойцы этой дивизии «достойно сопротивлялись» Красной Армии. Перевод статьи опубликовали в ИноСМИ.

Пленные испанские солдаты на Восточном фроне.
Пленные испанские солдаты на Восточном фроне.
CC0

Автор статьи журналист Сесар Сервера с восторгом описывает «подвиги» испанских пособников Гитлера:

Они были вооружены лишь легкими винтовками, которые оставляли едва заметные царапины на советских танках, и измучены морозами, по сравнению с которыми холода в Авиле, Гуадалахаре и других «холодных» областях Испании казались освежающим летним ветерком. В этих тяжелейших условиях, одетые в неполную военную форму, 4,5 тысячи испанских солдат 250-ой пехотной дивизии Вермахта (традиционно известной как «Голубая дивизия») достойно сопротивлялись наступлению 45 тысяч солдат и 80 танков Красной армии…

<…>

…Испанские лыжники пересекли замерзшее озеро и ценой своего здоровья при температурах, доходивших до 52 градусов ниже нуля, и практически без запасов продовольствия смогли через одиннадцать дней спасти немногих остававшихся в живых немецких солдат. Двадцати лыжникам понадобилась ампутация ног из-за обморожения.

В этой статье журналист описывает лишения, которым подвергались испанцы в далекой России. Однако он не затрагивает вопрос гибели мирного населения в блокадном Ленинграде.

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