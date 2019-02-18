В Испании героизировали дивизию, участвовавшую в блокаде Ленинграда

Автор статьи журналист Сесар Сервера с восторгом описывает «подвиги» испанских пособников Гитлера:

Они были вооружены лишь легкими винтовками, которые оставляли едва заметные царапины на советских танках, и измучены морозами, по сравнению с которыми холода в Авиле, Гуадалахаре и других «холодных» областях Испании казались освежающим летним ветерком. В этих тяжелейших условиях, одетые в неполную военную форму, 4,5 тысячи испанских солдат 250-ой пехотной дивизии Вермахта (традиционно известной как «Голубая дивизия») достойно сопротивлялись наступлению 45 тысяч солдат и 80 танков Красной армии…

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…Испанские лыжники пересекли замерзшее озеро и ценой своего здоровья при температурах, доходивших до 52 градусов ниже нуля, и практически без запасов продовольствия смогли через одиннадцать дней спасти немногих остававшихся в живых немецких солдат. Двадцати лыжникам понадобилась ампутация ног из-за обморожения.