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Жизнь

В истории с выселением на улицу пенсионера МВД в Барнауле случился неожиданный поворот

Директор Алтайской Академии гостеприимства Валентина Косинова назвала причину, по которой из квартиры общежития академии на улицу выселяют пенсионера МВД Александра Тарусина. Сам он заявление директора уже опроверг.

Аварийный дом на ул. Петра Сухова.
Аварийный дом на ул. Петра Сухова.
https://vk.com/civilpatrol

По словам Валентины Косиновой, общежитие Алтайской академии гостеприимства не имеет отношения к системе МВД, места для проживания их сотрудников не предоставляет.

«В настоящее время Тарусин в трудовых отношениях с Академией гостеприимства не состоит, к числу студентов не относится, а также без уважительных причин регулярно не вносит плату за жилое помещение и коммунальные услуги (задолженность более 37 тыс. рублей)», — сообщила «Гражданскому патрулю» директор академии.

Тарусин же утверждает, что заселился по инициативе УВД Октябрьского района Барнаула, которое походатайствовало перед находящимся у руководства учреждения Александром Курносовым.

«Курносов меня заселил, потому что в данном здании уже не планировали заселяться студенты, а Курносову нужно было на что-то содержать здание», — рассказал бывший полицейский.

Историю взяли на контроль в следственном комитете, добавили правозащитники.

Ранее сообщалось, что жилец исправно платил коммунальные платежи, но потом узнал, что дом переведен в статус нежилого. По решению суда оттуда нужно выселиться.

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