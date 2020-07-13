В истории с выселением на улицу пенсионера МВД в Барнауле случился неожиданный поворот

По словам Валентины Косиновой, общежитие Алтайской академии гостеприимства не имеет отношения к системе МВД, места для проживания их сотрудников не предоставляет.
«В настоящее время Тарусин в трудовых отношениях с Академией гостеприимства не состоит, к числу студентов не относится, а также без уважительных причин регулярно не вносит плату за жилое помещение и коммунальные услуги (задолженность более 37 тыс. рублей)», — сообщила «Гражданскому патрулю» директор академии.
Тарусин же утверждает, что заселился по инициативе УВД Октябрьского района Барнаула, которое походатайствовало перед находящимся у руководства учреждения Александром Курносовым.
«Курносов меня заселил, потому что в данном здании уже не планировали заселяться студенты, а Курносову нужно было на что-то содержать здание», — рассказал бывший полицейский.
Историю взяли на контроль в следственном комитете, добавили правозащитники.
Ранее сообщалось, что жилец исправно платил коммунальные платежи, но потом узнал, что дом переведен в статус нежилого. По решению суда оттуда нужно выселиться.