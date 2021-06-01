В июне россиян ждут очередные длинные выходные

12 июня страна отмечает День России. Однако в этом году праздник выпал на выходной — субботу, а, по правилам, в подобных случаях добавляется один нерабочий день. Но какой из июньских дней будет нерабочим?

День России на Бирюзовой Катуни. 2015 год.

Совпадение выходного и нерабочего праздничного дней оговаривает статья 112 Трудового кодекса РФ, объясняет РИА «Новости». Отдых переносится на следующий после праздничного рабочий день.

Получается, дополнительным выходным днем в июне стало 14-е число. Таким образом отдыхать будем 12, 13 и 14 июня.

Кстати, перед праздничным выходным днем рабочий день должен заканчиваться раньше на 1 час. Это значит, что 11 июня считается сокращенным днем.

Напомним, День России — это государственный праздник. Он связан с тем, что 12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР (так в советское время именовалась Российская Федерация) принял Декларацию о государственном суверенитете России.

В ней было провозглашено главенство Конституции России и ее законов.