В "Изумрудном" парке пройдет кинопоказ

Сказку "Огонь, вода и… медные трубы" покажут в эту субботу.
Фильм можно не только посмотреть, но и обсудить всем зрителям вместе.
Ранее барнаульцы пришли в Изумрудный парк смотреть "Сумерки".
4 ноября в 17:30 горожанам покажут сказку, сообщает парк "Изумрудный".
Сказку "Огонь, вода и… медные трубы" покажут в эту субботу.
Фильм можно не только посмотреть, но и обсудить всем зрителям вместе.
Ранее барнаульцы пришли в Изумрудный парк смотреть "Сумерки".
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