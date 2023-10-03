Проблему с замерзающей рыбой в пруду Изумрудного парка начали решать

К администрации парка "Изумрудный" обратился неравнодушный житель и предложил выловить мальков, чтобы пересилить их в другой водоем.

В минувшие выходные он выловил первую партию и запустил рыбок в водоем в поселке Южный.

Мужчина будет продолжать спасать мальков.

Также в администрации парка попросили всех желающих выловить рыб и переместить в другие водоемы. Так у них будет шанс на выживание, а в пруду они просто замерзнут.

Кроме того, декоративных карпов тоже вылавливают. Барнаульцев просят взять рыб на передержку. Для этого нужен большой аквариум.

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