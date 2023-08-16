В пруду парка "Изумрудный" планируют завести уток

В этом году в "Изумрудном" запустили 200 декоративных карпов. Рыбы предназначены только для украшения озера.

Людям понравились рыбки и они постоянно их подкармливают.

Сейчас руководство думает над тем, чтобы завести еще и уток. Но есть опасения, что они станут источником грязи в воде, потому что ухаживать за ними трудно.

В этом году в парке должны построить амфитеатр, дорожки, обустроят "зеленый пляж", сделают парковку и восстановят Томский тракт. Все это обойдется в 117 млн рублей, сообщает amic.ru.

Ранее в пруду Изумрудного парка поселились 200 карпов.