Здесь рыбы нет. Куда и почему исчезнут карпы из пруда в Изумрудном парке

Почти все лето около 200 карпов украшали пруд в Изумрудном парке. Но в водоеме они останутся только до первых холодов: предполагается, что в их "домике" откроют каток. Как рыба будет зимовать, объяснил руководитель Фонда имущества Алтайского края и управляющий парком Владислав Вакаев.

Собеседник рассказал, что есть желание сделать каток на месте пруда - тем более, что к этому времени запустят пункт проката, где можно будет переодеваться.

Чтобы открыть каток, пруд нужно подготовить. Например, организовать освещение и понизить уровень воды, чтобы не заморозить систему фильтрации.

"Отсюда проблема - судьба рыбок, которые уже полюбились горожанам. Если мы снизим уровень неглубокого пруда, останется около метра воды - все это промерзнет. Очевидно, что рыб придется вылавливать", - говорит Владислав Вакаев.

Он отметил, что сейчас команда парка думает, как переселить карпов, не травмируя их, и где вообще несколько месяцев сохранять живой "улов".

Например, есть вариант отправить рыб в более глубокий, не промерзающий насквозь пруд. Однако, в этом случае, те же особи уже не вернутся в парк - их не получится выловить. Придется закупить карпов.

"Другой вариант - найти место для передержки. Но рыб немало: около 200 штук. И к нашей "операции" они станут достаточно большими. Нужно найти хорошее место, где они могут жить", - заключил Вакаев. Он обращается к читателям, которые могут профессионально помочь в этом вопросе.

"Операцию" по вылову планируют провести не ранее конца сентября. За тем, чтобы горожане с удочками не начали ее раньше времени, следит охрана и камеры.

Отметим, что в будущем покормить карпов можно будет на специальном пирсе со стороны визит-центра.

Ранее Владислав Вакаев рассказал, что летом 2024 года в пруду могут появиться утки. Как он объяснил в интервью amic.ru, окончательного решения еще не приняли, за птицами непросто ухаживать.

К тому же, утки могут стать источником грязи в воде, за чистотой которой ревностно следят. Например, теперь в пруду растут специальные водоросли, которые не дают ему цвести.

Добавим, что утки и карпы — хорошие соседи, они не конкурируют в питании. Существуют целые комбинированные карпоутиные хозяйства.