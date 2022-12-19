В каких районах Алтайского края больше всего выпадет снега, рассказали в МЧС

На дорогах местами гололедица, в восточных районах снежные заносы.
Снег
Наиболее сильные осадки ожидаются в Троицком, Зональном, Бийском, Целинном, Красногорском, Чарышском районах, сообщает краевой главк МЧС со ссылкой на синоптиков.
Ветер
Сильные порывы ветра ожидаются в Алейском, Шипуновском, Усть-Пристанском, Красногорском, Курьинском, Змеиногорском районах.
Неблагоприятный прогноз
Возможно возникновение происшествий — обрывы линий электропередач и аварии на трансформаторных подстанциях, падение деревьев и обрушение слабозакрепленных конструкций, увеличение количества ДТП.
Ранее какая погода будет 20−22 декабря, рассказали в региональном Гидрометцентре.
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