19 декабря
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Жизнь

В каких районах Алтайского края больше всего выпадет снега, рассказали в МЧС

В Алтайском крае 20 декабря ожидается усиление ветра до 12−17м/с, по юго-востоку порывы до 22м/с, ночью в восточных районах сильный снег, метели, в предгорьях днем мокрый снег, гололедные явления.

Метель.
Метель.
Михаил Хаустов

На дорогах местами гололедица, в восточных районах снежные заносы.

Снег

Наиболее сильные осадки ожидаются в Троицком, Зональном, Бийском, Целинном, Красногорском, Чарышском районах, сообщает краевой главк МЧС со ссылкой на синоптиков.

Ветер

Сильные порывы ветра ожидаются в Алейском, Шипуновском, Усть-Пристанском, Красногорском, Курьинском, Змеиногорском районах.

Неблагоприятный прогноз

Возможно возникновение происшествий — обрывы линий электропередач и аварии на трансформаторных подстанциях, падение деревьев и обрушение слабозакрепленных конструкций, увеличение количества ДТП.

Ранее какая погода будет 20−22 декабря, рассказали в региональном Гидрометцентре.

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