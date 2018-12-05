В Камне-на-Оби ввели режим ЧС

С 5 декабря в Камне-на-Оби ввели режим чрезвычайной ситуации для органов управления муниципального звена системы предупреждения и ликвидации ЧС, пишут «Каменские известия».

В районной администрации 4 декабря прошло заседание КЧС, на которой обсуждали вопрос обеспечения теплом жителей и муниципальных учреждений района.

Сергей Умяров, начальник ГО и ЧС районной администрации, пояснил, что режим ЧС ввели для создания неснижаемого запаса топлива на котельных Каменского района в период праздничных дней и новогодних каникул.

«Правительство Алтайского края выделило Каменскому району 25 млн рублей на закупку топлива», — отметил Сергей Умяров.

Ранее район уже получал 25 млн. рублей на закупку угля от регионального правительства.

Напомним, в Камне-на-Оби 4 декабря жители нескольких домов жаловались на холод в квартирах. Температура также понизилась в школах и детских садах. Утром 5 декабря в городе столбик термометра опустился до -38 градусов.