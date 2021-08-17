18 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В канадском университете создали алкотестер, встраиваемый в смартфон

Ученые Университета Лаваля в Квебеке создали устройство для быстрого определения концентрации алкоголя в крови человека путем анализа выдыхаемого воздуха. В отличие от уже существующих аналогов, его не придется крепить к устройству или подключать по Bluetooth. Алкотестер можно будет встроить в сам смартфон, сообщает «Цифровой океан. рф».

Смартфон.
Смартфон.
СС0

У прибора оптический принцип работы. Для того, чтобы измерить уровень алкоголя достаточно будет просто подышать на экран. На стекле образуется конденсат. Если в микрокаплям из выдыхаемого воздуха содержится алкоголь, то устройство определит его по скорости испарения. Спирт выветривается быстрее воды. Данное свойство поможет косвенно определить содержание алкоголя в крови.

Корпоратив, праздник. Алкоголь.
Корпоратив, праздник. Алкоголь.
CC0

Большое преимущество — минимальные аппаратные изменения в смартфоне. Под экран встраивается недорогая оптопара. Но у алкотестера пока есть существенный изъян — он практически не работает.

Проблема в том, что на скорость испарения влаги со стекла влияет масса факторов. В частности, температура и влажность воздуха, степень нагрева телефона, сквозняки в помещении, ветер на улице и т. д. Тем не менее, эксперты отмечают, что задумка ученых получилась хорошей.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость