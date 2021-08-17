В канадском университете создали алкотестер, встраиваемый в смартфон

У прибора оптический принцип работы. Для того, чтобы измерить уровень алкоголя достаточно будет просто подышать на экран. На стекле образуется конденсат. Если в микрокаплям из выдыхаемого воздуха содержится алкоголь, то устройство определит его по скорости испарения. Спирт выветривается быстрее воды. Данное свойство поможет косвенно определить содержание алкоголя в крови.
Большое преимущество — минимальные аппаратные изменения в смартфоне. Под экран встраивается недорогая оптопара. Но у алкотестера пока есть существенный изъян — он практически не работает.
Проблема в том, что на скорость испарения влаги со стекла влияет масса факторов. В частности, температура и влажность воздуха, степень нагрева телефона, сквозняки в помещении, ветер на улице и т. д. Тем не менее, эксперты отмечают, что задумка ученых получилась хорошей.