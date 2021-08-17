В канадском университете создали алкотестер, встраиваемый в смартфон

Ученые Университета Лаваля в Квебеке создали устройство для быстрого определения концентрации алкоголя в крови человека путем анализа выдыхаемого воздуха. В отличие от уже существующих аналогов, его не придется крепить к устройству или подключать по Bluetooth. Алкотестер можно будет встроить в сам смартфон, сообщает «Цифровой океан. рф».

У прибора оптический принцип работы. Для того, чтобы измерить уровень алкоголя достаточно будет просто подышать на экран. На стекле образуется конденсат. Если в микрокаплям из выдыхаемого воздуха содержится алкоголь, то устройство определит его по скорости испарения. Спирт выветривается быстрее воды. Данное свойство поможет косвенно определить содержание алкоголя в крови.

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Большое преимущество — минимальные аппаратные изменения в смартфоне. Под экран встраивается недорогая оптопара. Но у алкотестера пока есть существенный изъян — он практически не работает.

Проблема в том, что на скорость испарения влаги со стекла влияет масса факторов. В частности, температура и влажность воздуха, степень нагрева телефона, сквозняки в помещении, ветер на улице и т. д. Тем не менее, эксперты отмечают, что задумка ученых получилась хорошей.