В Катуни резко поднялась вода, и трое туристов с собакой оказались на острове в западне

Вечером 6 июня оперативная группа Чемальского пожарно-спасательного гарнизона спасла троих туристов из Новосибирска. Отдыхающие застряли на острове в пойме реки Катунь из-за подъема воды, передает МЧС по Республике Алтай.

Как сообщает ведомство, туристы из Новосибирска три дня отдыхали в 15 километрах от Чемала в сторону Куюса. В ночь 5 на 6 июня в Катуни резко поднялся уровень воды, и люди оказались запертыми на острове. Самостоятельно переправиться на берег они не смогли.

Сообщение с просьбой помощи поступило в экстренную службу в 20:25, и уже в 22:20 троих туристов вместе с собакой эвакуировали пожарные. В спасении также принимали участие трое местных жителей, а рафт для эвакуации туристов предоставил местный предприниматель Константин Шмальц.

Отмечается, что состояние эвакуированных туристов было удовлетворительным, в медицинской помощи они не нуждались.

Ранее в Новосибирске сотрудники аварийно-спасательной службы спасли подростков, которых на льдине унесло в Обь.