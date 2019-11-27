В Кемерово решили переплюнуть Кремль и водрузили ёлку за 18 млн рублей

В Кемерово установили елку почти за 18 млн рублей, что в три раза дороже Кремлевской, сообщило « Общественное телевидение России ».

Согласно сайту госзакупок, должна была быть приобретена «световая каркасная ель, укомплектованная макушкой и игрушками». Судя по видео, опубликованном в социальных сетях, елка похожа на конусный светодиодный экран.

Жители горячо обсуждают новогоднюю красавицу.

«Хотите сделать людям праздник? Дарите квартиры молодым семьям», «Добро победит зло и тогда 18 миллионов отдадут нам», «Это не ёлочка, это светящийся светодиодный конус. Жаль, что более полезного применения 18 млн не нашлось», «Это же не гирлянда, это диод встроенный в каждую веточку. Она стоит таких денег, если учитывать то, что она сделана на заказ, сюда же тысячи шариков, установка ёлки, аренда техники, доставка. Другое дело, люди негодуют о том, нужна ли она такая?», «Лучше бы эти деньги пожертвовали больным детям на лечение… если она вообще стоит 18 млн», — пишут комментаторы в паблике «6 рукопожатий Кемерово».

Помимо гирлянд синего, красного и белого цвета дерево украшено специальным программно-аппаратным комплексом, который меняет цветовую гамму и рисунок, пишет znak.com. Всего на елке почти 240 тыс. диодов, и, по словам изготовителей, «число видеообразов может исчисляться тысячами», сказано на сайте администрации Кемерово.

Монтаж «самого дорогого дерева Кузбасса» практически завершен.

Между тем в Новосибирске на новогоднюю ель потратят порядка миллиона рублей.