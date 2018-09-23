В Кении на наделю разрешили показ фильма о нетрадиционной любви, чтобы выдвинуть его на «Оскар»

В Кении суд на неделю снял запрет на показ фильма «Подруга» о любви двух девушек. Иск в суд подала режиссер фильма Ванури Кахиу. Запрет сняли для того, чтобы картину можно было выдвинуть на «Оскар», сообщает Медуза .

Для выдвижения на премию «Оскар» фильм должен, в том числе, быть в прокате как минимум в течение семи дней с тремя показами в день, один из которых вечерний.

Судья объяснила свое решение тем, что в Кении «не настолько слабое общество, чтобы его моральные устои мог сотрясти просмотр такого фильма».

Но комиссия по классификации фильмов раскритиковала решение суда.