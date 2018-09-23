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В Кении на наделю разрешили показ фильма о нетрадиционной любви, чтобы выдвинуть его на «Оскар»

В Кении суд на неделю снял запрет на показ фильма «Подруга» о любви двух девушек. Иск в суд подала режиссер фильма Ванури Кахиу. Запрет сняли для того, чтобы картину можно было выдвинуть на «Оскар», сообщает Медуза.

Телевизор.
Телевизор.
открытые источники (CC0)

Для выдвижения на премию «Оскар» фильм должен, в том числе, быть в прокате как минимум в течение семи дней с тремя показами в день, один из которых вечерний.

Судья объяснила свое решение тем, что в Кении «не настолько слабое общество, чтобы его моральные устои мог сотрясти просмотр такого фильма».

Но комиссия по классификации фильмов раскритиковала решение суда.

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