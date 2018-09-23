В Кении на наделю разрешили показ фильма о нетрадиционной любви, чтобы выдвинуть его на «Оскар»

Для выдвижения на премию «Оскар» фильм должен, в том числе, быть в прокате как минимум в течение семи дней с тремя показами в день, один из которых вечерний.
Судья объяснила свое решение тем, что в Кении «не настолько слабое общество, чтобы его моральные устои мог сотрясти просмотр такого фильма».
Но комиссия по классификации фильмов раскритиковала решение суда.
RAFIKI will screen in Nairobi daily between 23-29 September! At @PrestigeCine @PrestigePlazaKE. pic.twitter.com/K6B6ciKpVP— Rafiki Movie (@rafikimovie) 21 сентября 2018 г.