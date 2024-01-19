В Кирове проводница выкинула кота из поезда в мороз

В настоящее время кота по кличке "Твикс" ищут большое количество людей.

Местный линейный отдел МВД на транспорте сообщает, что житель Ленинградской области обратился к ним с заявлением о пропаже кота.

Кот пропал 11 января, родственник вез его в поезде, но до конечной станции пушистый не доехал.

Питомец ехал по всем нормам перевозки животных железнодорожным транспортом, но в дороге выбрался из переноски. Проводница заметила его и не найдя владельца, выпустила на улицу во время стоянки.

В настоящее время владельцы домашнего животного объявили о вознаграждении за найденного кота.

Ранее сообщалось, что в Омске сотрудники мусоровоза спасли котенка.

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