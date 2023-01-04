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Жизнь

В Китае переполнены крематории из-за высокой смертности от COVID-19

Крематории по всему Китаю оказались переполнены из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на работников китайской похоронной отрасли и экспертов.

Флаг Китая.
Флаг Китая.
CC0

Китай перестал публиковать коронавирусную сводку на фоне резкого роста случаев заболевания COVID-19 в декабре. Число смертей может вырасти от 9 тыс. до 25 тыс. человек за январь.

Работники крематориев Пекина и Шанхая рассказали агентству Bloomberg, что тела умерших от COVID-19 сжигают круглосуточно.

В одном из крематориев Лунхуа (район Шэньчжэня) заявили, что каждый день к ним поступает более 500 тел. Кроме того, это спровоцировало развитие теневого бизнеса по кремации.

Ранее процесс стоил несколько тысяч юаней. Но в январе некоторые крематории стали предлагать кремацию в течение трех дней за 68 тыс. юаней (около 670 тыс. руб.), кремацию в день смерти — за 88 тыс. юаней (870 тыс. руб.).

Рост числа заболевших в Китае начался после решения китайских властей ослабить ограничительные меры на фоне массовых протестов против коронавирусных ограничений.

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