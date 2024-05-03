В Китае показали первого электрического робота, который может бегать как человек

Модель робота назвали «Тяньгун» (Tiangong). У него есть роботизированные руки и ноги, и он может передвигаться подобно человеку. Представленный робот может ходить и бегать со скоростью до шести км/ч. Ученые заявили, что это первый в мире робот с электрическим приводом такого типа.

Рост робота составляет 163 см, а вес — 43 кг. Для ориентации в пространстве «Тяньгун» оснащен датчиками трехмерного зрения и высокоточным инерциальным измерительным блоком. Кроме того, робот имеет высокоточные шестимерные датчики силы.

Для настройки робота использовался метод «Обучение с прогнозированием подкрепления и имитацией на основе памяти состояний». Благодаря этому робот-гуманоид научился передвигаться так же естественно, как человек. Также «Тяньгун» может адаптироваться к меняющимся условиям без участия оператора.

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