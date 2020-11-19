В Китае приступили к созданию гибрида человека и обезьяны

Заявлено, что испанским и китайским исследователям уже удалось создать первый на планете прототип на клеточном уровне. Полученных гибридов можно будет использовать в трансплантации.
Получение смешанных эмбрионов происходит в лабораторных условиях. Сейчас, по мнению экспертов, на этих этапах исследования возникло очень много вопросов. Самый главный: что произойдет, если стволовые клетки человека «мигрируют» в мозг зародыша обезьяны и сформируют человеческие нейроны?
Ученые пока не смогли заключить единогласно и доказать, будет ли присутствовать у такого «гибрида» человека и обезьяны сознание.