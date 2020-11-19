В Китае приступили к созданию гибрида человека и обезьяны

Исследователи из Испании под руководством Хуана Карлоса Исписуа начали исследования, которые будут направлены на создание гибрида «человека-обезьяны». Все эксперименты будут проводиться в Китае, поскольку в Испании подобные опыты не разрешены, пишет SM News.