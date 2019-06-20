Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 июня 23°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

В кокошниках, халатиках и мазуте: самые красивые девушки «Дня сибирского поля-2019»

Более 15 тысяч человек уже побывали на «Дне сибирского поля-2019». Среди них было много и прекрасных девушек. Они посещали стенды, рассказывали о технике, раздавали листовки, танцевали, фотографировались и даже проверяли здоровье — по-настоящему.

Красавицы "Дня сибирского поля-2019"
Красавицы "Дня сибирского поля-2019"
Анна Зайкова

Как уже сообщал altapress.ru, в этом году на форуме работает специальная медицинская экспозиция. Пройти мимо нее сложно, особенно когда проверить здоровье предлагают милые улыбчивые девчата в белых халатах.

В этом году в нарядах прекрасных дам были заметны национальные мотивы — сарафаны, ленты, банты.

Еще девушки использовали в своих нарядах образы 60−70-х годов прошлого века. А все потому что в рамках «Дня поля» проходил фестиваль агитбригад, посвященный 65-летнему юбилею освоения целины на Алтае.

Красавицы &quot;Дня сибирского поля-2019&quot;
Красавицы «Дня сибирского поля-2019»
Анна Зайкова

Самых красивых девушек «Дня сибирского поля-2019» запечатлели фотокорреспонденты altapress.ru.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость