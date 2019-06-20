В кокошниках, халатиках и мазуте: самые красивые девушки «Дня сибирского поля-2019»

Более 15 тысяч человек уже побывали на «Дне сибирского поля-2019». Среди них было много и прекрасных девушек. Они посещали стенды, рассказывали о технике, раздавали листовки, танцевали, фотографировались и даже проверяли здоровье — по-настоящему.

Как уже сообщал altapress.ru, в этом году на форуме работает специальная медицинская экспозиция. Пройти мимо нее сложно, особенно когда проверить здоровье предлагают милые улыбчивые девчата в белых халатах.

В этом году в нарядах прекрасных дам были заметны национальные мотивы — сарафаны, ленты, банты.

Еще девушки использовали в своих нарядах образы 60−70-х годов прошлого века. А все потому что в рамках «Дня поля» проходил фестиваль агитбригад, посвященный 65-летнему юбилею освоения целины на Алтае.

Красавицы «Дня сибирского поля-2019» Анна Зайкова

Самых красивых девушек «Дня сибирского поля-2019» запечатлели фотокорреспонденты altapress.ru.