В кокошниках, халатиках и мазуте: самые красивые девушки «Дня сибирского поля-2019»

Как уже сообщал altapress.ru, в этом году на форуме работает специальная медицинская экспозиция. Пройти мимо нее сложно, особенно когда проверить здоровье предлагают милые улыбчивые девчата в белых халатах.
В этом году в нарядах прекрасных дам были заметны национальные мотивы — сарафаны, ленты, банты.
Еще девушки использовали в своих нарядах образы 60−70-х годов прошлого века. А все потому что в рамках «Дня поля» проходил фестиваль агитбригад, посвященный 65-летнему юбилею освоения целины на Алтае.
Самых красивых девушек «Дня сибирского поля-2019» запечатлели фотокорреспонденты altapress.ru.