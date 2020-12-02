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Жизнь

В колонию отправили мать-садистку, избившую восьмимесячного сына до разрыва почки

В Челябинске суд приговорил 30-летнюю мать двоих детей к пяти годам лишения свободы и небольшому штрафу, сообщает URA.RU.

Младенец, роды.
Младенец, роды.
unsplash.com

Женщина как минимум два раза жестоко избила своего сына 2018 года рождения.

«В марте 2019 года нанесла черепно-мозговую травму. В августе того же года в отделении инфекционной больницы она избила 8-месячного ребенка до разрыва почки», — рассказали в региональной прокуратуре.

Мать истязала и свою старшую дочь 2016 года рождения. К примеру, высовывала ее за пределы балкона и держала на вытянутых руках.

Женщину на 5 лет отправили в колонию общего режима. Также ей предстоит выплатить детям компенсацию морального вреда и штраф.

«Штраф 15 тысяч рублей. Будет взыскан моральный вред обоим детям в размере 500 тысяч и 100 тысяч рублей соответственно», — отмечает издание.

Ранее в Алтайском крае в суд направили уголовное дело жестокой матери, которая восемь лет истязала маленького сына.

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