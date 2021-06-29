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Жизнь

В колонию отправили жителя Алтая, воткнувшего нож в смартфон полицейского

В Алтайском крае осудили мужчину, напавшего с ножом на полицейского и укравшего велосипед, сообщает региональный СК.

Нож.
Нож.
altapress.ru

39-летнего жителя Кулундинского района признали виновным по трем статьям: «несоблюдение административных ограничений», «насилие в отношении представителя власти» и «кража».

«В январе 2019 года осужденный по решению суда был поставлен на административный учет в отдел полиции и обязан был соблюдать некоторые ограничения, однако неоднократно нарушал их», — рассказали в ведомстве.

Июньской ночью 2019 года мужчину задержали полицейские и решили доставить в дежурную часть.

Сельчанин оскорбил одного из правоохранителей, достал нож и ударил «в область туловища инспектора ППС».

В СК отметили, что нож попал в мобильный телефон, находившийся в кармане полицейского.

Кроме того, через несколько дней мужчина украл велосипед. За все деяния злоумышленника на 5 лет и 9 месяцев отправили в колонию строгого режима.

Ранее житель другого алтайского села отправился на строгий режим за удар в спину представителя власти.

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