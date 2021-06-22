22 июня
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Жизнь

Житель Алтая ударил представителя власти в спину и отправился на строгий режим

Жителя Алтайского края признали виновным в применении насилия в отношении сотрудника полиции, сообщает региональный СК.

Тюрьма, заключение.
Тюрьма, заключение.
CC0

Неоднократно судимого 35-летнего жителя Ельцовского района признали виновным в «применении не опасного для жизни или здоровья насилия в отношении представителя власти».

«Днем в августе 2020 года участковым был замечен местный житель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. В связи с тем, что в действиях мужчин усматривались признаки административного правонарушения, было принято решение о доставлении его в дежурную часть», — рассказали в ведомстве.

При входе в здание полиции мужчина начал оскорблять участкового и ударил «кулаком в спину, причинив физическую боль».

Житель села полностью признал вину. Суд отправил его в колонию строгого режима на 1 год и 8 месяцев.

Ранее вахтовик из Алтайского края напал на полицейского по пути домой из Якутии.

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