1 апреля
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Жизнь

В компании Apple заявили, что нашли шпиона среди работников

Apple подала в суд на бывшего сотрудника, обвинив его в разглашении конфиденциальной информации. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

iPhone, фото.
iPhone, фото.
СС0

Согласно материалам иска, компания подала в суд на инженера Эндрю Ода, который с 2016 года работал в компании над iOS. Мужчину обвинили в разглашении тайной информации.

В Apple подтвердили, что за 7 лет работы Од передавал информацию для знакомых журналистов из американских изданий. Он отправлял им сообщения, в которых рассказывал о новых функциях iPhone, гарнитуре Vision Pro и других продуктах компании.

Ода задержали осенью прошлого года. Пока что неизвестно, какое наказание получит мужчина, если его вину докажут.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект назвали энергозатратным.

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