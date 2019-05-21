В Кракове женщина родила сразу шесть детей

На свет появились четыре девочки и два мальчика. Каждый младенец весит примерно один килограмм.
Малышей поместили в специальные инкубаторы для выхаживания недоношенных.
Это первый случай рождения сразу шестерых детей в Польше, пишет «Росбалт». Шестерняшки рождаются в одном из 4,7 млрд случаев.
Между тем рождаемость в России снизилась на 5,2% в 2018 году — такие данные приводит Росстат. Число родившихся в прошлом году составило 10,9 на 1 тысячу человек, в то время как в 2017 году этот показатель составлял 11,5 на 1 тысячу человек.
Ранее сообщалось, что в Ираке женщина родила естественным путем сразу семерых близнецов — шесть девочек и одного мальчика. Все они были здоровы. Врачи назвали рождение семерых близнецов беспрецедентным для Ирака. Однако на следующий день после сообщения все дети умерли при странных обстоятельствах.