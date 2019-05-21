Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 мая 13°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

В Кракове женщина родила сразу шесть детей

В больнице Кракова (Польша) женщина родила шестерняшек. Врачи прооперировали ее на 29-й неделе беременности, сообщает Onet Wiadomości.

Младенец. Ребенок.
Младенец. Ребенок.
СС0

На свет появились четыре девочки и два мальчика. Каждый младенец весит примерно один килограмм.

Малышей поместили в специальные инкубаторы для выхаживания недоношенных.

Это первый случай рождения сразу шестерых детей в Польше, пишет «Росбалт». Шестерняшки рождаются в одном из 4,7 млрд случаев.

Между тем рождаемость в России снизилась на 5,2% в 2018 году — такие данные приводит Росстат. Число родившихся в прошлом году составило 10,9 на 1 тысячу человек, в то время как в 2017 году этот показатель составлял 11,5 на 1 тысячу человек.

Ранее сообщалось, что в Ираке женщина родила естественным путем сразу семерых близнецов — шесть девочек и одного мальчика. Все они были здоровы. Врачи назвали рождение семерых близнецов беспрецедентным для Ирака. Однако на следующий день после сообщения все дети умерли при странных обстоятельствах.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость