В день пяти двоек в Алтайском крае поженились 62 пары

Например, 2.02.2022 в отделе ЗАГС по Центральному району Барнаула вступили в брак Кирилл и Алина Речкуновы.
«Молодые люди знакомы больше года, мечтали зарегистрировать брак в необычную дату. Именно эта красивая дата подарила им уверенность на крепкий и счастливый союз. И как заверили молодожены, взаимная любовь, уважение и верность обязательно помогут осуществить их мечты», — рассказали в управлении юстиции.
Ранее право пожениться 2 февраля даже пытались продать на Авито за 150 тыс. рублей. Позже стало ясно, что перекупить дату нельзя.
Кстати, следующей красивой датой станет 22.02.2022.