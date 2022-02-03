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Жизнь

В день пяти двоек в Алтайском крае поженились 62 пары

В Алтайском крае 2 февраля (в дату с пятью двойками) зарегистрировали свой брак 62 пары, из них 27 — в Барнауле. Об этом рассказали в управлении юстиции региона.

Свадьба.
Свадьба.
СС0

Например, 2.02.2022 в отделе ЗАГС по Центральному району Барнаула вступили в брак Кирилл и Алина Речкуновы.

«Молодые люди знакомы больше года, мечтали зарегистрировать брак в необычную дату. Именно эта красивая дата подарила им уверенность на крепкий и счастливый союз. И как заверили молодожены, взаимная любовь, уважение и верность обязательно помогут осуществить их мечты», — рассказали в управлении юстиции.

Ранее право пожениться 2 февраля даже пытались продать на Авито за 150 тыс. рублей. Позже стало ясно, что перекупить дату нельзя.

Кстати, следующей красивой датой станет 22.02.2022.

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