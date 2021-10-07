Еще один апокалипсис. Что известно о якобы наступающем конце света

В 2008 году немецкий школьник Нико Марквардт сообщил миру: 13 апреля 2029-го Землю может уничтожить астероид Апофис. По проанализированным расчетам, космическое тело максимально приблизится к планете и, в конце концов, упадет на нее.
Искусственные спутники Земли способны замедлить движение астероида — предполагается, что в таком случае он истребит все живое в 2036 году.
В 2009-м последний день человечества предсказал некий Питер Лори. Неутешительные выводы он сделал по расшифровке центурий Нострадамуса.
В 2010-м страны должны были схлестнуться в кровавой войне за ресурсы. Осведомленные предсказатели посчитали: именно в этом году опустошатся недра, закончится нефть. Планировалось, что Солнце в начале десятилетия предательски отвернется от Земли, везде будет толстый лед, а животные умрут.
Всем миром Армагедон ждали и 21 октября 2011 года. Предупредил о предстоящем неутешительном событии американский пастор Гарольд Кемпинг. Он скрупулезно изучил Библию и решил: именно в этот день на небо вознесутся ровно 3% праведников. Направятся они прямиком в Эдем.
Жители России (да и всей планеты) поверили в плачевную новость и стали расклеивать плакаты с информацией о конце света. Расклейки заметили в Москве, Омске, Казани, Новосибирске, Кирове и Красноярске.
Апокалипсис 12 декабря 2012 года — пожалуй, самый известный. Ознаменован он окончанием календаря Майя. По данным астрологов, сперва Земля получила бы «порцию» солнечного затмения и парада планет, затем диск Солнца прошел мог пройти через плоскость нашей Галактики. На пике страстей человечеству предсказывали мучительную гибель от наводнения. Но, говорили эксперты, не все так плохо: после Армагедона следует «чудное перерождение» Вселенной.
2013 год — Судный день, или Рагнарок. Населению планеты предрешали смерть — из-за гиперпространственного перемещения в открывшееся четвертое измерение. Богам же сулило перерождение.
В 2014-м астрофизики уверяли: Солнечную систему поглотит облако космической пыли. Оно бурным потоком «снесет все на своем пути».
В 2015 году цивилизацию ждала очередная гибель. В этот раз из-за окончания цикла человечества в 9 576 тыс. лет.
В октябре 2017 года Земле предрекали страшное столкновение с планетой Нибиру. Ученый Дэвид Мид уверял: общественность держат в неведении, и люди должны знать правду о конце света.
Блаженная Матрона тоже предугадывала апокалипсис — в 2017 году. Вселенская катастрофа могла разразить планету 19 августа. По пророчеству святой, людей на закате потянуло бы к земле. На восходе их, наоборот, ждало воскрешение.
Отметим, что этот Армагедон опровергла православная церковь.
3 октября 2019 года несколько интернет-изданий сообщили об опасности: якобы Земля столкнется с гигантским астероидом 2007 FT3. Информацию опровергли в NASA.
Новейшая версия гибели всего земного гласит: планета распрощается с отдаляющейся от нее Луной. Земля лишится приливов и отливов, которые замедляют ее вращение. Мир будет вращаться с космической скоростью — это приведет к изменениям климата и многочисленным смертям. Сроки, в которые произойдет трагедия, не установлены.
Предсказатели мечутся и составляют расписание апокалипсисов на ближайшие годы. А вот провидица Ванга призывала успокоиться. Мол, «на наш век мира хватит». Итак, знаменитая Вангелия сказала: Армагедон наступит не раньше 5079 года.