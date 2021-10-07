Еще один апокалипсис. Что известно о якобы наступающем конце света

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«Так сказал школьник»

В 2008 году немецкий школьник Нико Марквардт сообщил миру: 13 апреля 2029-го Землю может уничтожить астероид Апофис. По проанализированным расчетам, космическое тело максимально приблизится к планете и, в конце концов, упадет на нее.

Искусственные спутники Земли способны замедлить движение астероида — предполагается, что в таком случае он истребит все живое в 2036 году.