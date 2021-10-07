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Жизнь

Еще один апокалипсис. Что известно о якобы наступающем конце света

  1. «Так сказал школьник»
  2. «Привет от Нострадамуса"
  3. "Ледяная война и зверская смерть"
  4. "Праведники вознесутся к небесам"
  5. "Ничего страшного, родимся снова"
  6. "Четвертое измерение"
  7. "Бабах и бубух"
  8. "Часики тикают"
  9. "Даже Нибиру не берет"
  10. Пророчество Матроны
  11. Очередной астероид
  12. "Шар раскрутится"
  13. Что об Армагедоне думала Ванга?

Ученые из США предупредили о грядущем конце света. На этот раз его якобы может спровоцировать скоростное отдаление Луны от Земли. Какой по счету апокалипсис ждет планету и чем он был вызван раньше — в разборе altapress.ru.

1
«Так сказал школьник»

В 2008 году немецкий школьник Нико Марквардт сообщил миру: 13 апреля 2029-го Землю может уничтожить астероид Апофис. По проанализированным расчетам, космическое тело максимально приблизится к планете и, в конце концов, упадет на нее.

Искусственные спутники Земли способны замедлить движение астероида — предполагается, что в таком случае он истребит все живое в 2036 году.

Взрыв. Огонь
Взрыв. Огонь
СС0
2
«Привет от Нострадамуса»

В 2009-м последний день человечества предсказал некий Питер Лори. Неутешительные выводы он сделал по расшифровке центурий Нострадамуса.

3
«Ледяная война и зверская смерть»

В 2010-м страны должны были схлестнуться в кровавой войне за ресурсы. Осведомленные предсказатели посчитали: именно в этом году опустошатся недра, закончится нефть. Планировалось, что Солнце в начале десятилетия предательски отвернется от Земли, везде будет толстый лед, а животные умрут.

Ледник.
Ледник.
СС0
4
«Праведники вознесутся к небесам»

Всем миром Армагедон ждали и 21 октября 2011 года. Предупредил о предстоящем неутешительном событии американский пастор Гарольд Кемпинг. Он скрупулезно изучил Библию и решил: именно в этот день на небо вознесутся ровно 3% праведников. Направятся они прямиком в Эдем.

Жители России (да и всей планеты) поверили в плачевную новость и стали расклеивать плакаты с информацией о конце света. Расклейки заметили в Москве, Омске, Казани, Новосибирске, Кирове и Красноярске.

Конец света.
Конец света.
i.ytimg.com
5
«Ничего страшного, родимся снова»

Апокалипсис 12 декабря 2012 года — пожалуй, самый известный. Ознаменован он окончанием календаря Майя. По данным астрологов, сперва Земля получила бы «порцию» солнечного затмения и парада планет, затем диск Солнца прошел мог пройти через плоскость нашей Галактики. На пике страстей человечеству предсказывали мучительную гибель от наводнения. Но, говорили эксперты, не все так плохо: после Армагедона следует «чудное перерождение» Вселенной.

6
«Четвертое измерение»

2013 год — Судный день, или Рагнарок. Населению планеты предрешали смерть — из-за гиперпространственного перемещения в открывшееся четвертое измерение. Богам же сулило перерождение.

Конец света. Космос.
Конец света. Космос.
открытые источники в интернете
7
«Бабах и бубух»

В 2014-м астрофизики уверяли: Солнечную систему поглотит облако космической пыли. Оно бурным потоком «снесет все на своем пути».

8
«Часики тикают»

В 2015 году цивилизацию ждала очередная гибель. В этот раз из-за окончания цикла человечества в 9 576 тыс. лет.

Часы. Время.
Часы. Время.
открытые источники (CC0)
9
«Даже Нибиру не берет»

В октябре 2017 года Земле предрекали страшное столкновение с планетой Нибиру. Ученый Дэвид Мид уверял: общественность держат в неведении, и люди должны знать правду о конце света.

10
Пророчество Матроны

Блаженная Матрона тоже предугадывала апокалипсис — в 2017 году. Вселенская катастрофа могла разразить планету 19 августа. По пророчеству святой, людей на закате потянуло бы к земле. На восходе их, наоборот, ждало воскрешение.

Звездное небо. Космос.
Звездное небо. Космос.
СС0

Отметим, что этот Армагедон опровергла православная церковь.

11
Очередной астероид

3 октября 2019 года несколько интернет-изданий сообщили об опасности: якобы Земля столкнется с гигантским астероидом 2007 FT3. Информацию опровергли в NASA.

Астероид. Метеорит
Астероид. Метеорит
СС0
12
«Шар раскрутится»

Новейшая версия гибели всего земного гласит: планета распрощается с отдаляющейся от нее Луной. Земля лишится приливов и отливов, которые замедляют ее вращение. Мир будет вращаться с космической скоростью — это приведет к изменениям климата и многочисленным смертям. Сроки, в которые произойдет трагедия, не установлены.

13
Что об Армагедоне думала Ванга?

Предсказатели мечутся и составляют расписание апокалипсисов на ближайшие годы. А вот провидица Ванга призывала успокоиться. Мол, «на наш век мира хватит». Итак, знаменитая Вангелия сказала: Армагедон наступит не раньше 5079 года.

Памятник Ванге в Петриче
Памятник Ванге в Петриче
historytime.ru
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