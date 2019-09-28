Конец света 3 октября 2019: какая опасность грозит человечеству и что об этом думают ученые

Приближается дата очередного конца света — 3 октября 2019 года. СМИ активно обсуждают эту тему, связывая очередной апокалипсис с астероидом 2007 FT3. Что известно о новом конце света 2019 — в материале altapress.ru.

Конец света 3 октября 2019 года

Ряд интернет-СМИ со ссылкой якобы на прогноз NASA сообщили о грозящей Земле опасности: наша планета должна столкнуться с огромным астероидом 2007 FT3. И если ситуация не изменится, то наступит конец света 3 октября.

Например, издание rsute.ru со ссылкой на астрономов американской аэрокосмической организации пишет: последствия от столкновения с астероидом могут быть как незначительные, так и катастрофические, вплоть до полного уничтожения планеты.

«Вероятность столкновения очень большая», — уточняет ptoday.ru.

Сообщается, что размер астероида 2007 FT3 составляет 340−360 метров в диаметре, но точных данных нет. Кроме того, космическое тело обладает довольно высокой скоростью.

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Будет ли конец света 3 октября 2019

Информация о том, что астрономы NASA предсказали конец света — фейк. ТАСС со ссылкой на Центр исследований околоземных объектов NASA сообщает: астероид 2007 FT3 действительно приблизится к Земле 3 октября, но пролетит мимо на расстоянии 139 млн километров.

Вероятность, с которой он попадет в нашу планету, составляет 0,0000092%, то есть один случай на 11 млн.

Поэтому с большой вероятностью можно сказать, что конца света в октябре 2019 года не будет.

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Конец света 2019

В 2019 году конспирологи предсказали еще как минимум одну дату конца света — 21 декабря 2019. Ее назвал американский «библейский теоретик» Дэвид Монтенье. Исследователь изучил древние тексты и пришел к выводу о том, что древние майя ошиблись на 7 лет.

Человечеству в разные века предсказывали конец света.

Например, папа Римский Сильвестр II и другие религиозные деятели считали, что второе пришествие Иисуса Христа и апокалипсис состоятся в 1000 году. Когда этого не произошло, появилось предположение о том, что 1000 лет должна пройти не от рождения, а со смерти Христа. Дату конца света «отодвинули» до 1033 года.

Кроме того, в интернете регулярно появляется информация о том, что конец света будет связан с таинственной планетой Нибиру.

О ней миру рассказал американский писатель Захария Ситчин. Он убежден, что орбита планеты Нибиру пересекает Солнечную систему между Марсом и Юпитером раз в 3600 лет. Эту теорию Ситчин выдвинул после изучения шумерских текстов.