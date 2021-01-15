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Жизнь

«В Красноярске меня сломали на 100%": опубликована новая предсмертная записка Тесака

Telegram-канал Baza опубликовал найденную в ходе следствия еще одну предсмертную записку нео-нациста Максима Марцинкевича, известного как Тесак.

Максим Марцинкевич. Тесак.
Максим Марцинкевич. Тесак.
Архив "Алтапресс"

Напомним, Марцинкевича нашли мертвым в камере СИЗО в сентябре 2020 года. Он оставил предсмертную записку, однако родные не поверили в версию о самоубийстве.

В новой записке Марцинкевич написал, что признался в убийствах мигрантов и дал показания против своих соратников.

«В Красноярске меня сломали на 100%. Я рассказывал вообще все. В том числе про армян, дачу и проститутку, которую потом того. Привезли Ромео, с ним уже была очная ставка. Еще я взял на себя участие в „казни“. Шансов доказать, что это не я, не было», — говорится в записке.

Марцинкевич призвал соратников бежать из страны и предупредил, что их телефоны прослушивают.

«Меня ведут откапывать тела, после этого всех будут брать. Продержаться я не смог. Прошу меня простить. Надеюсь, хоть кого-то спасу», — сказано в тексте.

В записке Марцинкевич также отметил, что «два тела уже откопали» возле его дачи: «Отказаться от показаний я не смогу».

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