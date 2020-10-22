В Кремле объяснили, почему не будут вводить тотальных ограничений из-за коронавируса

Правительство по-прежнему не намерено вводить жесткие ограничительные меры из-за коронавируса, заявил в среду президент Владимир Путин. Как выяснил « Коммерсантъ », в регионах чиновники тоже не намерены прибегать к локдауну из-за боязни «убить экономику» — даже там, где нагрузка на медицинскую систему достигла предельных показателей,

«Проблемы решены»

Президент свое отрицательное отношение к ограничительным мерам выразил на съезде РСПП.

«По поводу сложных тотальных ограничительных мер: мы не планируем этого делать, и у правительства нет планов этого делать», — цитирует Владимира Путина «Ведомости».

Красная зона. altairegion22.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также объяснил, что власти не обсуждают введение в стране повторного режима самоизоляции.

По его словам, весенний локдаун был введен из-за того, что не хватало средств индивидуальной защиты и аппаратов ИВЛ, а инфраструктура системы здравоохранения для борьбы с пандемией только налаживалась.

Сейчас же все эти проблемы были решены, поэтому нового локдауна получится избежать.

Антиковидные ограничения. Altapress.ru

Локдаун вреден для экономики

Такие же намерения, как выяснил «Коммерсантъ», и у глав регионов. Введение нокдауна они не рассматривают, несмотря на то, что ряд регионов фактически исчерпал ресурс для госпитализации больных коронавирусом.

Издание приводит комментарии пресс-служб региональных правительств, в том числе Алтайского края, где койки заполнены на 90%. В регионе готовы «перестраивать систему здравоохранения» и наращивать число коек, но не видят повода для жестких ограничений.

По оценке пресс-службы, факты заражения в трудовых коллективах являются «довольно редкими», а локдаун «может принести негативные последствия для участников экономической деятельности».