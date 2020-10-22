В Кремле объяснили, почему не будут вводить тотальных ограничений из-за коронавируса

«Проблемы решены»
Президент свое отрицательное отношение к ограничительным мерам выразил на съезде РСПП.
«По поводу сложных тотальных ограничительных мер: мы не планируем этого делать, и у правительства нет планов этого делать», — цитирует Владимира Путина «Ведомости».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также объяснил, что власти не обсуждают введение в стране повторного режима самоизоляции.
По его словам, весенний локдаун был введен из-за того, что не хватало средств индивидуальной защиты и аппаратов ИВЛ, а инфраструктура системы здравоохранения для борьбы с пандемией только налаживалась.
Сейчас же все эти проблемы были решены, поэтому нового локдауна получится избежать.
Локдаун вреден для экономики
Такие же намерения, как выяснил «Коммерсантъ», и у глав регионов. Введение нокдауна они не рассматривают, несмотря на то, что ряд регионов фактически исчерпал ресурс для госпитализации больных коронавирусом.
Издание приводит комментарии пресс-служб региональных правительств, в том числе Алтайского края, где койки заполнены на 90%. В регионе готовы «перестраивать систему здравоохранения» и наращивать число коек, но не видят повода для жестких ограничений.
По оценке пресс-службы, факты заражения в трудовых коллективах являются «довольно редкими», а локдаун «может принести негативные последствия для участников экономической деятельности».