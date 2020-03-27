Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 марта -6°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Коронавирус в Кремле. В администрации президента нашли инфицированных

Тестирование в администрации и Управделами президента РФ выявило случаи подозрения на коронавирус. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

Кремль. Россия.
Кремль. Россия.
altapress.ru

О чиновниках с подозрением на коронавирус РБК рассказали два близких к Кремлю источника. Речь идет как минимум об одном случае. По словам второго источника, коронавирус выявили у двоих человек.

Также «Ведомости», ссылаясь на собственный источник, пишет, что речь идет о двух зараженных, которые занимают неруководящие должности. Якобы и они, и контактирующие с ними люди изолированы.

Пресс-секретарь Управделами Елена Крылова заявила РБК, что ей об этом ничего не известно. Однако подчеркнула, что в УДП соблюдаются все необходимые меры предосторожности, которые предписаны Роспотребнадзором. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков от комментариев изданию отказался.

Ранее президент Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса заявил, что Россия справится с эпидемией менее чем за три месяца.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость