Коронавирус в Кремле. В администрации президента нашли инфицированных

Тестирование в администрации и Управделами президента РФ выявило случаи подозрения на коронавирус. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

О чиновниках с подозрением на коронавирус РБК рассказали два близких к Кремлю источника. Речь идет как минимум об одном случае. По словам второго источника, коронавирус выявили у двоих человек.

Также « Ведомости », ссылаясь на собственный источник, пишет, что речь идет о двух зараженных, которые занимают неруководящие должности. Якобы и они, и контактирующие с ними люди изолированы.



Пресс-секретарь Управделами Елена Крылова заявила РБК, что ей об этом ничего не известно. Однако подчеркнула, что в УДП соблюдаются все необходимые меры предосторожности, которые предписаны Роспотребнадзором. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков от комментариев изданию отказался.

Ранее президент Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса заявил, что Россия справится с эпидемией менее чем за три месяца.