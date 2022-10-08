8 октября
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Жизнь

В круглосуточном режиме будут работать зимой дорожники Барнаула

Готовность к зиме дорожных служб находится на особом контроле властей Барнаула, сообщили в пресс-службе мэрии.

Уборка снега в Барнауле.
Уборка снега в Барнауле.
barnaul.org

«На обслуживание улично-дорожной сети города в зимний период дополнительно включено еще 260 дорог общего пользования, 57 дорог сельских территорий и частного сектора, 100 тротуаров. Увеличено число автобусных остановок и парковок, где будет выполняться очистка территорий», — заявил руководитель МБУ «Автодорстрой» Барнаула Андрей Курышин.

По его словам, дорожные бригады будут работать в две смены, поэтому очистка улиц в зимний период будет организована в круглосуточном режиме.

Однако сохраняется «кадровая проблема». Чтобы стимулировать приток рабочих, увеличено финансирование в размере 100 млн рублей — решением главы Барнаула Вячеслава Франка.

К работе в зимний период: техника подготовлена, закуплен противогололедный материал.

Для беспрепятственной работы снегоуборочной техники установят соответствующие дорожные знаки. Саму уборку начнут примерно с 25 октября, когда уже будет снежный покров.

Посмотреть на работу

Всего в зимний период будет задействовано 274 единицы дорожной техники. Почти все машины оборудованы системой «Глонасс», поэтому на официальном сайте города в режиме онлайн можно будет видеть, где именно она работает.

До конца года система будет установлена и на вновь приобретенный транспорт.

Ранее стало известно, где в Барнауле запретят парковаться зимой.

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