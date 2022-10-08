В круглосуточном режиме будут работать зимой дорожники Барнаула

«На обслуживание улично-дорожной сети города в зимний период дополнительно включено еще 260 дорог общего пользования, 57 дорог сельских территорий и частного сектора, 100 тротуаров. Увеличено число автобусных остановок и парковок, где будет выполняться очистка территорий», — заявил руководитель МБУ «Автодорстрой» Барнаула Андрей Курышин.
По его словам, дорожные бригады будут работать в две смены, поэтому очистка улиц в зимний период будет организована в круглосуточном режиме.
Однако сохраняется «кадровая проблема». Чтобы стимулировать приток рабочих, увеличено финансирование в размере 100 млн рублей — решением главы Барнаула Вячеслава Франка.
К работе в зимний период: техника подготовлена, закуплен противогололедный материал.
Для беспрепятственной работы снегоуборочной техники установят соответствующие дорожные знаки. Саму уборку начнут примерно с 25 октября, когда уже будет снежный покров.
Посмотреть на работу
Всего в зимний период будет задействовано 274 единицы дорожной техники. Почти все машины оборудованы системой «Глонасс», поэтому на официальном сайте города в режиме онлайн можно будет видеть, где именно она работает.
До конца года система будет установлена и на вновь приобретенный транспорт.
Ранее стало известно, где в Барнауле запретят парковаться зимой.