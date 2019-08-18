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Жизнь

В крупнейшей на Алтае библиотеке ломают целый этаж и просят читателей потерпеть

В Алтайской краевой библиотеке имени В. Я. Шишкова начался глобальный ремонт. Об этом сообщается на странице «Шишковки» в Facebook.

"Библионочь-2016" в библиотеке имени Шишкова.
"Библионочь-2016" в библиотеке имени Шишкова.
Михаил Хаустов

Мы начали глобальный ремонт 3 этажа. Пока будет немного громко. Зато потом будет круто! Как именно? Скоро покажем и расскажем", — говорится в сообщении.

По фотографии видно, что ремонт и правда капитальный. Стены читального зала разломаны, потолок вскрыт. Помещение завалено строительным мусором.

Ремонт на третьем этаже библиотеки им. Шишкова
Ремонт на третьем этаже библиотеки им. Шишкова
www.facebook.com/akunblib/

Напомним, с прошлого года в «Шишкевке» начались обновления. Первым отремонтировали фойе заведения. Здесь появились диваны, стойка самообслуживания, сцена и стильное кафе.

Новшества спроектировала рязанская компания «ВитаРус» — одна из немногих в стране профильных организаций, специализирующихся на проектировании именно библиотечного пространства. Чтобы модернизировать холл, потребовалось несколько месяцев и 12 млн рублей из краевого бюджета.

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