В крупнейшей на Алтае библиотеке ломают целый этаж и просят читателей потерпеть

Мы начали глобальный ремонт 3 этажа. Пока будет немного громко. Зато потом будет круто! Как именно? Скоро покажем и расскажем", — говорится в сообщении.
По фотографии видно, что ремонт и правда капитальный. Стены читального зала разломаны, потолок вскрыт. Помещение завалено строительным мусором.
Напомним, с прошлого года в «Шишкевке» начались обновления. Первым отремонтировали фойе заведения. Здесь появились диваны, стойка самообслуживания, сцена и стильное кафе.
Новшества спроектировала рязанская компания «ВитаРус» — одна из немногих в стране профильных организаций, специализирующихся на проектировании именно библиотечного пространства. Чтобы модернизировать холл, потребовалось несколько месяцев и 12 млн рублей из краевого бюджета.