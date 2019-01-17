Библиотека 2.0: «Шишковка» открылась после масштабного апгрейда

Новшества спроектировала рязанская компания «ВитаРус» — одна из немногих в стране профильных организаций, специализирующихся на проектировании именно библиотечного пространства. Чтобы модернизировать холл, потребовалось несколько месяцев и 12 млн рублей из краевого бюджета.
По словам директора библиотеки Татьяны Егоровой, в 2018 году здесь выдали больше 684 тыс. книг и приняли 72 420 читателей. У посетителей библиотеки самые разные взгляды на то, как должно быть устроено пространство и чего не хватает «для полного счастья». В «Шишковке» постарались удовлетворить все запросы современного книголюба.
Холл зонировали так, что теперь здесь найдется удобное место для всех — есть мягкие диваны, компьютеры для слабовидящих, удобные стойки регистрации и сервиса, место для работы с ноутбуками. Отведена и зона для всевозможных событий — зрительный зал с небольшой сценой. Здесь также работает стойка книгооборота.
«Шишковка» установила RFID-оборудование — специальную станцию для самостоятельной сдачи книг. Теперь читатели могут сдавать литературу в любое время суток, а не только в рабочие часы библиотеки, станция примет книги автоматически по электронному читательскому билету.
Сервисная служба на первом этаже призвана облегчить доступ ко многим востребованным услугам (сканирование, ксерокопирование, использование электронного каталога и заказ библиографических справок).
В «Шишковке» появилось стильное кафе, сейчас подыскивают арендатора. «Вход сюда будет открыт не только для читателей библиотеки, но и для всех, кто хочет выпить чашечку кофе в интеллигентном месте," — комментирует министр культуры Елена Безрукова.
Реконструкция ждет и три оставшиеся этажа здания. «Мы себе поставили задачу: по этажу в год», — говорит директор библиотеки.
Председатель АКЗС Александр Романенко, приглашенный на открытие, оформил читательский билет. Он оставил библиотеке издания «Умные граждане — умное государство» и «Неизвестный Алтай: Наши министры», а взамен взял для внучек «Дети капитана Гранта».
Здание «Шишковки» ввели в эксплуатацию в 1971 году, и с тех пор оно не видело глобального ремонта. Кардинальная смена интерьера впечатлила всех. С 9 января, когда парадный вход открылся, сюда пошли толпы желающих сделать фото в новом интерьере. Библиотека стала уютным местом не только для чтения книг, но и для встреч и общения.
Сергей Мансков,
декан факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии АлтГУ:
Теперь наконец-то тут поспать можно, а то приходилось на четвертом этаже за столом носом клевать. Но если серьезно, то мы все время в культуре кого-то пытаемся догнать, а тут, на мой взгляд, вообще перегнали. И чувствуется в этом женская рука Татьяны Егоровой: очень стильно и уютно.