Библиотека 2.0: «Шишковка» открылась после масштабного апгрейда

Новшества спроектировала рязанская компания «ВитаРус» — одна из немногих в стране профильных организаций, специализирующихся на проектировании именно библиотечного пространства. Чтобы модернизировать холл, потребовалось несколько месяцев и 12 млн рублей из краевого бюджета.

По словам директора библиотеки Татьяны Егоровой, в 2018 году здесь выдали больше 684 тыс. книг и приняли 72 420 читателей. У посетителей библиотеки самые разные взгляды на то, как должно быть устроено пространство и чего не хватает «для полного счастья». В «Шишковке» постарались удовлетворить все запросы современного книголюба.

Открытие первого этажа библиотеки им. Шишкова после ремонта. Анна Зайкова.

Холл зонировали так, что теперь здесь найдется удобное место для всех — есть мягкие диваны, компьютеры для слабовидящих, удобные стойки регистрации и сервиса, место для работы с ноутбуками. Отведена и зона для всевозможных событий — зрительный зал с небольшой сценой. Здесь также работает стойка книгооборота.

«Шишковка» установила RFID-оборудование — специальную станцию для самостоятельной сдачи книг. Теперь читатели могут сдавать литературу в любое время суток, а не только в рабочие часы библиотеки, станция примет книги автоматически по электронному читательскому билету.

Открытие первого этажа библиотеки им. Шишкова после ремонта. Анна Зайкова.

Сервисная служба на первом этаже призвана облегчить доступ ко многим востребованным услугам (сканирование, ксерокопирование, использование электронного каталога и заказ библиографических справок).

В «Шишковке» появилось стильное кафе, сейчас подыскивают арендатора. «Вход сюда будет открыт не только для читателей библиотеки, но и для всех, кто хочет выпить чашечку кофе в интеллигентном месте," — комментирует министр культуры Елена Безрукова.

Реконструкция ждет и три оставшиеся этажа здания. «Мы себе поставили задачу: по этажу в год», — говорит директор библиотеки.

Председатель АКЗС Александр Романенко, приглашенный на открытие, оформил читательский билет. Он оставил библиотеке издания «Умные граждане — умное государство» и «Неизвестный Алтай: Наши министры», а взамен взял для внучек «Дети капитана Гранта».

Открытие первого этажа библиотеки им. Шишкова после ремонта. Анна Зайкова.

Здание «Шишковки» ввели в эксплуатацию в 1971 году, и с тех пор оно не видело глобального ремонта. Кардинальная смена интерьера впечатлила всех. С 9 января, когда парадный вход открылся, сюда пошли толпы желающих сделать фото в новом интерьере. Библиотека стала уютным местом не только для чтения книг, но и для встреч и общения.

Сергей Мансков,

декан факультета массовых коммуникаций , филологии и политологии АлтГУ: