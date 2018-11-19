В Кузбассе замерзший фламинго упал под колеса машины

Заблудившийся фламинго, летевший на юг, замерз по дороге в небе над Кузбассом. 17 ноября обессилившая птица упала на дорогу практически под колеса автомобиля, пишет «МК».

Это произошло в Новокузнецком районе около шахты Ерунаковской. Молодой фламинго замерз в воздухе и спланировал на трассу. Водителю — жителю Новокузнецка — удалось объехать птицу. Фламинго отогрели в машине, отвезли в город и оставили на выходных в ванной городской квартиры.

Теперь фламинго отвезли на городскую станцию юннатов. Однако там, как говорят сотрудники станции, нет условий для содержания таких птиц. Специалисты связались с заповедником Кузнецкий Алатау. Туда на этой неделе постараются отправить фламинго на реабилитацию.

Как говорят сотрудники станции юных натуралистов, фламинго «здоров, отличается отменным аппетитом и горделиво разгуливает по кабинетам».

По мнению орнитологов, молодая птица могла отбиться от стаи, ослабла и заблудилась. Из-за затяжной и очень теплой осени мог произойти миграционный сбой у летящих на юг птиц. Так в Кемеровской области на прошлой неделе на Томи был обнаружен молодой лебедь, который дрейфовал на льдине в ожидании помощи. Ранее здесь нашли кудрявого пеликан, которого переправили в Алтайский край, где также нашли нескольких пеликанов, заблудившихся и собиравшихся зимовать на водоемах нашего региона.

Напомним, что в конце ноября — начале декабря 2015 года на Алтае отлавливали заблудившихся фламинго, которых позже поместили в Барнаульских зоопарк.