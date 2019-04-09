В лесах Алтайского края медведи просыпаются от спячки

Медведи уже начали выходить из берлог в лесах Алтайского края, пишет «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-центр регионального министерства экологии и природных ресурсов.

Сотрудник пресс-центра сообщил, что медведей уже видели в лесах. По его словам, в этом году они просыпаются в обычные сроки, несмотря на ранее потепление.

После того, как проснутся все медведи, охотоведы региона приступят к их «переписи». Каждый год в Алтайском крае насчитывают около 1 тыс. медведей, численность остается стабильной.

Напомним, ранее медведи стали выходить из спячки в Алтайском заповеднике. Сотрудники заповедника зафиксировали первое рычание медведя у кордона «Байгазан». Самого медведя не увидели, но не очень из-за этого расстроились, рассказала научный сотрудник заповедника Мирослава Сахневич.