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9 апреля
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Жизнь

В лесах Алтайского края медведи просыпаются от спячки

Медведи уже начали выходить из берлог в лесах Алтайского края, пишет «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-центр регионального министерства экологии и природных ресурсов.

Медведь.
Медведь.
СС0

Сотрудник пресс-центра сообщил, что медведей уже видели в лесах. По его словам, в этом году они просыпаются в обычные сроки, несмотря на ранее потепление.

После того, как проснутся все медведи, охотоведы региона приступят к их «переписи». Каждый год в Алтайском крае насчитывают около 1 тыс. медведей, численность остается стабильной.

Напомним, ранее медведи стали выходить из спячки в Алтайском заповеднике. Сотрудники заповедника зафиксировали первое рычание медведя у кордона «Байгазан». Самого медведя не увидели, но не очень из-за этого расстроились, рассказала научный сотрудник заповедника Мирослава Сахневич.

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