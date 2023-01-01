В Ливане жители встречали Новый год и случайно повредили два самолета из автоматов

Власти безуспешно пытаются призвать граждан перестать стрелять из автоматов по праздникам, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ливанский телеканал «Аль-Джадид».

Два гражданских самолета Airbus A321 ливанской авиакомпании MEA получили повреждения из-за попадания шальных пуль во время празднования Нового года. Оба самолета сейчас находятся в международном аэропорту имени Рафика Харири в Бейруте.

Самолеты получили повреждения после беспорядочной стрельбы в воздух во время празднования Нового года в ливанской столице.

Подобный случай происходит в Бейруте уже не в первый раз. Власти Ливана и лидеры партий неоднократно призывали граждан отказаться от стрельбы из автоматического оружия во время праздников и массовых мероприятий, так как нередко от шальных пуль погибают и случайные прохожие.

Ранее в Бийске подростки вооружились автоматом и украли у мужчины электронную сигарету.