В Нью-Йорке парень с мачете напал на полицейских

В новогоднюю ночь неспровоцированный 19-летний мужчина с мачете напал на полицейского, пытаясь ударить того по голове. После этого злоумышленник ударил еще двух полицейских.
Один из полицейских выстрелил в нападавшего, попав ему в плечо. Подозреваемый задержан.
Инцидент произошел неподалеку от площади Таймс-сквер. Пострадавшие полицейские доставлены в больницу.
Ранее вооруженный рецидивист в Бийске напал с ножом на девочку, чтобы ограбить ее мать.
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