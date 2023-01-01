В Нью-Йорке парень с мачете напал на полицейских

Трое полицейских пострадали при нападении мужчины с мачете неподалеку от площади Таймс-сквер, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местную полицию.

В новогоднюю ночь неспровоцированный 19-летний мужчина с мачете напал на полицейского, пытаясь ударить того по голове. После этого злоумышленник ударил еще двух полицейских.

Один из полицейских выстрелил в нападавшего, попав ему в плечо. Подозреваемый задержан.

Инцидент произошел неподалеку от площади Таймс-сквер. Пострадавшие полицейские доставлены в больницу.

Ранее вооруженный рецидивист в Бийске напал с ножом на девочку, чтобы ограбить ее мать.