1 января
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Происшествия

В Нью-Йорке парень с мачете напал на полицейских

Трое полицейских пострадали при нападении мужчины с мачете неподалеку от площади Таймс-сквер, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местную полицию.

Человек с ножом. Преступник.
Человек с ножом. Преступник.
pixabay.com.

В новогоднюю ночь неспровоцированный 19-летний мужчина с мачете напал на полицейского, пытаясь ударить того по голове. После этого злоумышленник ударил еще двух полицейских.

Один из полицейских выстрелил в нападавшего, попав ему в плечо. Подозреваемый задержан.

Инцидент произошел неподалеку от площади Таймс-сквер. Пострадавшие полицейские доставлены в больницу.

Ранее вооруженный рецидивист в Бийске напал с ножом на девочку, чтобы ограбить ее мать.

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