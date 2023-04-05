5 апреля
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Жизнь

В майские праздники внесли изменения

В расписание майских праздников внесены изменения, сообщает PRIMPRESS.

Календарь.
Календарь.
СС0

Речь идет о календаре на 2024 год.

Правительство представило проект выходных на 2024 год, который будут утверждать через несколько месяцев. Из документа следует — каникулы в мае для россиян будут более продолжительными.

Дело в том, что выходные с новогодних праздников решено перенести на май.

В 2024 году россияне в мае будут отдыхать сначала с 1 по 5 мая включительно, затем будет три рабочих дня и потом еще выходные с 9 по 12 мая. И майские каникулы продлятся сразу девять дней, тогда как в этом году нерабочими будут всего семь дней.

Ранее сообщалось, как будем отдыхать в 2023 году. В этом году неделю отдохнуть не получится, но на три дня можно расслабиться — с 29 апреля по 1 мая будут выходные. В честь празднования Дня Победы выходными днями будут 6, 7, 8 и 9 мая.

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