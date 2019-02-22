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22 февраля
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Жизнь

В МЧС показали, как 650 человек ловили «террористов» в Новоалтайске

В Новоалтайске 20 февраля провели антитеррористические учения. По легенде, группа террористов захватила культурно-досуговый центр «Космос». В учениях задействовали 650 специалистов разных ведомств и 90 единиц техники, пишет сайт МЧС по Алтайскому краю.

Антитеррористические учения в Новоалтайске.
Антитеррористические учения в Новоалтайске.
http://22.mchs.gov.ru

Согласно сценарию, утром группа преступников, вооруженных автоматами, проникла в «Космос» изахватила студентов и персонал учреждения. В ходе переговоров «террористы» потребовали продукты, лекарства и выдвинули «неприемлемые политические требования».

Действия сил и средств отрабатывали при непрерывно поступающих новых вводных. Разные группы выполняли отдельные задачи: блокировали территории, освобождали «заложников», оказывали им медицинскую и психологическую помощь, обезвреживали «взрывные устройства» и штурмовали условных террористов.

По оценке руководителя оперативного штаба в Алтайском крае, участники тактико-специального учения показали необходимый уровень подготовки. Из сообщения следует, что мероприятие выявило недочеты во взаимодействии ведомств. Их обещают исправить.

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