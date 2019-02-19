В Новоалтайске проведут масштабные антитеррористические учения

В Новоалтайске 20 февраля проведут антитеррористические учения. По легенде, группа террористов захватит культурно-досуговый центр «Космос», пишет пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю

Активная фаза учений состоится с 11 до 18 часов. Движение для пешеходов и автомобилей ограничат на улицах, прилегающих к культурно-досуговому центру «Космос». Перекроют участок улицы Космонавтов от дома № 10 до улицы Прудская и проезд Северный, сообщает официальный сайт Новоалтайска.

В антитеррористическом учении будут участвовать подразделения УФСБ России, ГУ МВД России, ПУ ФСБ России, ГУ МЧС России, СУ СК России, УФНС ВНГ России, ФСО России, УФСИН России по Алтайскому краю, Алтайского ЛУ МВД России, Минобороны РФ, органы местного самоуправления.

Людей предупреждают о возможных досмотрах и просят с пониманием отнестись к проведению учения. Призывают не создавать помех действиям правоохранительных органов, по возможности оказывать содействие, сохранять спокойствие, не допускать паники и распространения ложной информации.