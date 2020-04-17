МЧС России советует не носить защитную маску на улице

Специалисты МЧС рекомендовали россиянам в условиях пандемии соблюдать нормальный режим сна, включить в рацион питания белковую пищу, а также не носить защитные маски на улице, передает ТАСС.

«Ношение маски на открытом воздухе нецелесообразно. Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит», — рекомендуют в МЧС.

Специалисты уточнили, что маска необходима в местах скопления людей, в том числе в общественном транспорте и в магазине, при уходе за больными, а также при общении с людьми, которые имеют признаки заболевания.

Кроме того, в МЧС напомнили, что маски имеют разную структуру, могут быть одноразовыми и многоразовыми, но все время носить одну и ту же маску опасно, поскольку можно инфицировать себя дважды.

Ранее сообщалось, что барнаулец Евгений Шафорост подготовил 10 тысяч одноразовых защитных масок и бесплатно раздает их в городе.