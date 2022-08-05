8 августа
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Жизнь

В МЧС предупредили о повышенной пожароопасности в Алтайском крае

Высокую вероятность пожаров прогнозируют в Алтайском крае с 6 по 8 августа, сообщили в региональном управлении МЧС.

Пожар. Огонь.
Пожар. Огонь.
СС0

В Алтайском крае с 6 по 8 августа местами сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости).

В связи с этим в ведомстве призвали не сжигать мусор и сухую траву, не разводить костры, а также не бросать непотушенные спички и сигареты. Кроме того, напомнили в МЧС, необходимо следить за детьми — чтобы они не играли со спичками.

Отметим, что термометр 6−8 августа покажет в регионе до +31 градуса. Спасатели рекомендуют не находиться долго на солнце, носить в жару светлую одежду с головным убором, пить больше воды и купаться только в предназначенных для этого местах, в трезвом виде.

Напомним, что на тушение лесных пожаров в Алтайском крае потратили более 25 млн рублей.

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