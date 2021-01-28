В МЧС предупредили о сильной снежной буре в Алтайском крае

Во время сильной метели спасатели советуют не покидать здания, не перемещаться по улице в одиночку, а также не выезжать на автомобиле за пределы шоссе и дорог. Есть и другие рекомендации, на которые стоит обратить внимание жителям Алтайского края.
- До наступления метели плотно закройте окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия.
- Перейдите из легких построек в более прочные здания. Подготовьте инструмент для уборки снега.
- Подготовьтесь к возможному отключению электроэнергии.
- Лишь в исключительных случаях выходите из зданий. Если выйти необходимо, обязательно сообщите членам семьи или соседям, куда вы идете и когда вернетесь.
- В автомобиле можно двигаться только по большим дорогам и шоссе. При выходе из машины не отходите от нее за пределы видимости.
- Будьте внимательны и осторожны при контактах с незнакомыми людьми, так как во время стихийных бедствий резко возрастает число краж из автомобилей, квартир и служебных помещений.
- Если в условиях сильных заносов вы оказались заблокированным в помещении, осторожно, без паники выясните, возможно ли выбраться из-под заносов самостоятельно. В противном случае обратитесь в управление по делам ГО и ЧС или в администрацию населенного пункта.
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