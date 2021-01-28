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28 января
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Жизнь

В МЧС предупредили о сильной снежной буре в Алтайском крае

В Алтайском крае 29 и 30 января ожидается усиление ветра до 23 м/с. В региональном ГУ МЧС России предупредили об опасности и напомнили, как следует действовать во время сильной метели.

Буран на трассе Р-256. Непогода.
Буран на трассе Р-256. Непогода.
Анна Зайкова, altapress.ru

Во время сильной метели спасатели советуют не покидать здания, не перемещаться по улице в одиночку, а также не выезжать на автомобиле за пределы шоссе и дорог. Есть и другие рекомендации, на которые стоит обратить внимание жителям Алтайского края.

  • До наступления метели плотно закройте окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия.
  • Перейдите из легких построек в более прочные здания. Подготовьте инструмент для уборки снега.
  • Подготовьтесь к возможному отключению электроэнергии.
  • Лишь в исключительных случаях выходите из зданий. Если выйти необходимо, обязательно сообщите членам семьи или соседям, куда вы идете и когда вернетесь.
  • В автомобиле можно двигаться только по большим дорогам и шоссе. При выходе из машины не отходите от нее за пределы видимости.
  • Будьте внимательны и осторожны при контактах с незнакомыми людьми, так как во время стихийных бедствий резко возрастает число краж из автомобилей, квартир и служебных помещений.
  • Если в условиях сильных заносов вы оказались заблокированным в помещении, осторожно, без паники выясните, возможно ли выбраться из-под заносов самостоятельно. В противном случае обратитесь в управление по делам ГО и ЧС или в администрацию населенного пункта.

Ранее в МЧС рассказали, как не спалить автомобиль, прогревая его на морозе.

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