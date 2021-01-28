В МЧС предупредили о сильной снежной буре в Алтайском крае

В Алтайском крае 29 и 30 января ожидается усиление ветра до 23 м/с. В региональном ГУ МЧС России предупредили об опасности и напомнили, как следует действовать во время сильной метели.

Во время сильной метели спасатели советуют не покидать здания, не перемещаться по улице в одиночку, а также не выезжать на автомобиле за пределы шоссе и дорог. Есть и другие рекомендации, на которые стоит обратить внимание жителям Алтайского края.

До наступления метели плотно закройте окна , двери , чердачные люки и вентиляционные отверстия.

двери чердачные люки и вентиляционные отверстия. Перейдите из легких построек в более прочные здания. Подготовьте инструмент для уборки снега.

Подготовьтесь к возможному отключению электроэнергии.

Лишь в исключительных случаях выходите из зданий. Если выйти необходимо , обязательно сообщите членам семьи или соседям , куда вы идете и когда вернетесь.

обязательно сообщите членам семьи или соседям куда вы идете и когда вернетесь. В автомобиле можно двигаться только по большим дорогам и шоссе. При выходе из машины не отходите от нее за пределы видимости.

Будьте внимательны и осторожны при контактах с незнакомыми людьми , так как во время стихийных бедствий резко возрастает число краж из автомобилей , квартир и служебных помещений.

так как во время стихийных бедствий резко возрастает число краж из автомобилей квартир и служебных помещений. Если в условиях сильных заносов вы оказались заблокированным в помещении , осторожно , без паники выясните , возможно ли выбраться из-под заносов самостоятельно. В противном случае обратитесь в управление по делам ГО и ЧС или в администрацию населенного пункта.

Ранее в МЧС рассказали, как не спалить автомобиль, прогревая его на морозе.