В МЧС рассказали, что грозит жителям Алтайского края в декабре

На реках
В декабре на реках края началось установление ледостава. На основных водоемах шуга, забереги, неполный ледостав, местами отмечается ледостав (Обь (у Фоминского) и. Чумыш (у Тальменки)).
Особенно высок риск в местах традиционного лова рыбы. Возможны происшествия на воде из-за выхода людей и выезда автотранспорта на несанкционированные ледовые переправы и тонкий лед.
Морозы
Продолжает оставаться высокой вероятность коммунальных аварий из-за морозов. В первой и третьей пятидневках месяца ожидается до -35 градусов, до -30 градусов будет во второй половине месяца.
Также возможны происшествия связанные с обрывами линий электропередач, повреждениями кровли, обрушением слабозакрепленных конструкций, причинами которых могут стать сильные осадки и порывы ветра.
Пожары
Вероятны возгорания из-за неосторожного обращения с огнем, нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушения правил устройства и эксплуатации печей и теплопроизводящих установок.
Повышается риск возникновения пожаров в частном жилом секторе.
Кроме того, в конце месяца возможны пожары и травмы среди населения из-за нарушения мер безопасности при использовании пиротехнической продукции.
Наибольшее количество пожаров ожидается в Барнауле, Бийске, Рубцовске, а также Первомайском, Тальменском и Ребрихинском районах.
ДТП
В декабре продолжает оставаться высокой вероятность ДТП, в том числе из-за гололедных явлений, осадков, метелей, снежных заносов на дорогах.
Особую опасность представляют трассы:
- Р256 «Чуйский тракт»,
- А322 Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан
- дороги в Первомайском, Тальменском и Алейском районах.
Низкие температуры воздуха и метели могут привести к нарушениям в работе транспортного сообщения.
Здоровье
В декабре ожидается сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Как уже писал altapress.ru, за неделю с 11 по 17 ноября в крае зарегистрировано 14,6 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на 2,5% выше эпидемического порога
На предновогоднее время возможно увеличение случаев обморожения, травм и отравлений суррогатными алкогольными напитками и жидкостями.
Также на территории края возможно выявление случаев бешенства у животных.