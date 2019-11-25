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В МЧС рассказали, что грозит жителям Алтайского края в декабре

Число бытовых пожаров, ДТП из-за гололедицы и ЧП на льду увеличится в декабре, следует из прогноза ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Крупный пожар в Барнауле.
Крупный пожар в Барнауле.
22.mchs.gov.ru

На реках

В декабре на реках края началось установление ледостава. На основных водоемах шуга, забереги, неполный ледостав, местами отмечается ледостав (Обь (у Фоминского) и. Чумыш (у Тальменки)).

Особенно высок риск в местах традиционного лова рыбы. Возможны происшествия на воде из-за выхода людей и выезда автотранспорта на несанкционированные ледовые переправы и тонкий лед.

Морозы

Продолжает оставаться высокой вероятность коммунальных аварий из-за морозов. В первой и третьей пятидневках месяца ожидается до -35 градусов, до -30 градусов будет во второй половине месяца.

Также возможны происшествия связанные с обрывами линий электропередач, повреждениями кровли, обрушением слабозакрепленных конструкций, причинами которых могут стать сильные осадки и порывы ветра.

Крупный пожар в Барнауле.
Крупный пожар в Барнауле.
22.mchs.gov.ru

Пожары

Вероятны возгорания из-за неосторожного обращения с огнем, нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушения правил устройства и эксплуатации печей и теплопроизводящих установок.

Повышается риск возникновения пожаров в частном жилом секторе.

Кроме того, в конце месяца возможны пожары и травмы среди населения из-за нарушения мер безопасности при использовании пиротехнической продукции.

Наибольшее количество пожаров ожидается в Барнауле, Бийске, Рубцовске, а также Первомайском, Тальменском и Ребрихинском районах.

ДТП

В декабре продолжает оставаться высокой вероятность ДТП, в том числе из-за гололедных явлений, осадков, метелей, снежных заносов на дорогах.

Особую опасность представляют трассы:

  • Р256 «Чуйский тракт»,
  • А322 Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан
  • дороги в Первомайском, Тальменском и Алейском районах.

Низкие температуры воздуха и метели могут привести к нарушениям в работе транспортного сообщения.

Массовое ДТП на трассе Барнаул - Рубцовск.
Массовое ДТП на трассе Барнаул — Рубцовск.
«Инцидент Рубцовск»

Здоровье

В декабре ожидается сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Как уже писал altapress.ru, за неделю с 11 по 17 ноября в крае зарегистрировано 14,6 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на 2,5% выше эпидемического порога

На предновогоднее время возможно увеличение случаев обморожения, травм и отравлений суррогатными алкогольными напитками и жидкостями.

Также на территории края возможно выявление случаев бешенства у животных.

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