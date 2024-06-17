17 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Жизнь

МЧС рассказало барнаульцам о мерах безопасности во время купания в водоемах

В течение недели в акватории реки Обь в районе города Барнаула государственные инспекторы проводили беседы с отдыхающими о важности соблюдения правил поведения на воде, вручали памятки. Также проверялось наличие документов, спасательных средств на судне, выявление нетрезвых судоводителей, сообщает МЧС России.

Барнаульские пляжи. Фоторепортаж 2021.
Барнаульские пляжи. Фоторепортаж 2021.
Анна Зайкова. Altapress.ru.

Так же госинспекторы провели занятия со школьниками по оказанию помощи на водоемах. Специалисты рассказали не только на теории, но и на практике.

Также в целях обеспечения безопасности, снижения количества несчастных случаев и гибели людей на водных объектах аналогичный профилактический рейд состоялся и на территории Краснощековского района.

В Бийске так же было проведено патрулирование, в ходе которого представители ГУ МЧС России по Алтайскому краю провели патрулирование по проверке аншлагов и несанкционированных мест для купания.

Ранее сообщалось, где в Барнауле обустроят легальные пляжи.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Топ-5 маршрутов лета
Топ-5 мест отдыха с животными
На велосипеде по Барнаулу
Романтика и эстрим для двоих
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость