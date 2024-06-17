МЧС рассказало барнаульцам о мерах безопасности во время купания в водоемах

В течение недели в акватории реки Обь в районе города Барнаула государственные инспекторы проводили беседы с отдыхающими о важности соблюдения правил поведения на воде, вручали памятки. Также проверялось наличие документов, спасательных средств на судне, выявление нетрезвых судоводителей, сообщает МЧС России.

Так же госинспекторы провели занятия со школьниками по оказанию помощи на водоемах. Специалисты рассказали не только на теории, но и на практике.

Также в целях обеспечения безопасности, снижения количества несчастных случаев и гибели людей на водных объектах аналогичный профилактический рейд состоялся и на территории Краснощековского района.

В Бийске так же было проведено патрулирование, в ходе которого представители ГУ МЧС России по Алтайскому краю провели патрулирование по проверке аншлагов и несанкционированных мест для купания.

Ранее сообщалось, где в Барнауле обустроят легальные пляжи.

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