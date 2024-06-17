МЧС рассказало барнаульцам о мерах безопасности во время купания в водоемах

Так же госинспекторы провели занятия со школьниками по оказанию помощи на водоемах. Специалисты рассказали не только на теории, но и на практике.
Также в целях обеспечения безопасности, снижения количества несчастных случаев и гибели людей на водных объектах аналогичный профилактический рейд состоялся и на территории Краснощековского района.
В Бийске так же было проведено патрулирование, в ходе которого представители ГУ МЧС России по Алтайскому краю провели патрулирование по проверке аншлагов и несанкционированных мест для купания.
Ранее сообщалось, где в Барнауле обустроят легальные пляжи.
Самое важное - в нашем Telegram-канале