В МЧС рассказали о погоде на неделю в Алтайском крае

Средняя температура воздуха составит −11…−8 градусов. Преобладающая ночная: −13…−8 градусов. Днем будет теплее: −11…−6 градусов.
Осадки различной интенсивности ожидаются в первой половине периода. Кроме того, 21, 22 и 27 февраля прогнозируют усиление ветра до 17−22 м/с.
На неделе сохраняется риск возникновения техногенных и бытовых пожаров. Кроме того, из-за гололеда, снега и заносов возможны ДТП.
Напомним, ранее главный синоптик Алтайского края Александр Люцигер дал новый прогноз развития паводка предстоящей весной.