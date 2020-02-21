В МЧС рассказали о погоде на неделю в Алтайском крае

В Алтайском крае на неделе с 21 по 27 февраля столбик термометра опустится до -13 градусов. Также возможно усиление ветра, пишет ГУ МЧС России по региону.

Средняя температура воздуха составит −11…−8 градусов. Преобладающая ночная: −13…−8 градусов. Днем будет теплее: −11…−6 градусов.

Осадки различной интенсивности ожидаются в первой половине периода. Кроме того, 21, 22 и 27 февраля прогнозируют усиление ветра до 17−22 м/с.

На неделе сохраняется риск возникновения техногенных и бытовых пожаров. Кроме того, из-за гололеда, снега и заносов возможны ДТП.

Напомним, ранее главный синоптик Алтайского края Александр Люцигер дал новый прогноз развития паводка предстоящей весной.