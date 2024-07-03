В МЧС уволили сотрудника, который спас младенца после взрыва в Магнитогорске

Как сообщают на федеральном портале "Госслужба", сотрудник Петр Гриценко был уволен в связи с утратой доверия.

Основание для утраты доверия — непринятие военнослужащим мер к урегулированию конфликта интересов и непредоставление им сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах себя или своей супруги и несовершеннолетних детей.

Петр Гриценко стал известен тем, что спас из-под завалов дома в Магнитогорске 10-месячного мальчика Ваню, который пролежал под ними на морозе больше 35 часов. Гриценко он получил повышение и перешел на службу в центральный аппарат министерства.

Вместе с Петром Гриценко был уволен Максим Маховиков, который был начальник отдела организации поисково-спасательных работ на акваториях и подводных работ.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь Шойгу покинула свой пост. Уволилась она в связи с переходом на новую работу.

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