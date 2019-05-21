В мэрии Барнаула назвали смертельно опасные места для купания

Купаться в Барнауле можно только на пляжах. Как уточнили altapress.ru в пресс-службе мэрии, городской пляж еще в процессе подготовки к сезону. А пока можно познакомиться со списком опасных мест, купание в которых может обернуться трагедией.
Центральный район:
- левый берег Оби (район стоянки судов в 1,8 км левее Речного вокзала);
- озеро Пономаревка, поселок Южный (вдоль ул. Зоотехническая);
- Барнаулка (500 м от ост. «Лесной пруд»);
- озеро Пионерское (300 м от шоссе Ленточный бор, 24, вблизи детского оздоровительного лагеря «Дружных»);
- озеро в с. Лебяжье (вдоль ул. Озерная — ул. Березовая — ул. Степная -ул.Новая);
- озеро в с. Лебяжье (вдоль ул. Школьная);
- озеро в с. Лебяжье (вдоль ул. Садовая — ул. Центральная — ул. Набережная — ул. Опытная Станция — ул. Связистов);
- озеро в Черницке (вдоль ул. Центральная, ул. Набережная);
- озеро в Центральном (500 м от ул. Центральная);
- левый берег Оби, п. Плодопитомник (ул.Водозаборная, 3/419);
- п.Кирова (дамба на р. Барнаулка).
Индустриальный район:
- гидротехнические сооружения прудов № 1,2 на Власишке, с.Власиха.
Ленинский район:
- р.Ляпиха (вдоль садоводств «Обь-2», «Обь-3»);
- два пруда в садоводстве «Озерное» (верхний и нижний);
- оз.Пионерское в п. Казенная Заимка (800 м от трассы Барнаул — Научный Городок);
- спуск к Оби в с. Гоньба (район водозабора ТЭЦ-3).
Октябрьский район:
- левый берег Оби (от ул. Понтонный Мост, 211а — ул. Остров Кораблик, 9б);
- водоем «Гребной канал» (протока Оби);
- правый берег Оби (800 м ниже железнодорожного моста).
Опасные места для купания в Барнауле.
barnaul.org
Ранее altapress.ru писал, что за три летних месяца 2018 года в Алтайском крае утонули 56 человек. В основном люди гибнут во время купания в необорудованных местах.
Спасатели также говорят об остром дефиците санкционированных мест купания в Барнауле — одного городского пляжа и бассейна в Парке спорта недостаточно.