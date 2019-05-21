В мэрии Барнаула назвали смертельно опасные места для купания

Купаться в Барнауле можно только на пляжах. Как уточнили altapress.ru в пресс-службе мэрии, городской пляж еще в процессе подготовки к сезону. А пока можно познакомиться со списком опасных мест, купание в которых может обернуться трагедией.

Центральный район:

левый берег Оби ( район стоянки судов в 1,8 км левее Речного вокзала);

район стоянки судов в 1,8 км левее Речного вокзала); озеро Пономаревка , поселок Южный ( вдоль ул. Зоотехническая);

поселок Южный вдоль ул. Зоотехническая); Барнаулка ( 500 м от ост. «Лесной пруд»);

500 м от ост. «Лесной пруд»); озеро Пионерское ( 300 м от шоссе Ленточный бор , 24 , вблизи детского оздоровительного лагеря «Дружных»);

300 м от шоссе Ленточный бор 24 вблизи детского оздоровительного лагеря «Дружных»); озеро в с. Лебяжье ( вдоль ул. Озерная — ул. Березовая — ул. Степная -ул.Новая);

вдоль ул. Озерная — ул. Березовая — ул. Степная -ул.Новая); озеро в с. Лебяжье ( вдоль ул. Школьная);

вдоль ул. Школьная); озеро в с. Лебяжье ( вдоль ул. Садовая — ул. Центральная — ул. Набережная — ул. Опытная Станция — ул. Связистов);

вдоль ул. Садовая — ул. Центральная — ул. Набережная — ул. Опытная Станция — ул. Связистов); озеро в Черницке ( вдоль ул. Центральная , ул. Набережная);

вдоль ул. Центральная ул. Набережная); озеро в Центральном ( 500 м от ул. Центральная);

500 м от ул. Центральная); левый берег Оби , п. Плодопитомник ( ул.Водозаборная , 3/419);

п. Плодопитомник ул.Водозаборная 3/419); п.Кирова ( дамба на р. Барнаулка).

Индустриальный район:

гидротехнические сооружения прудов № 1,2 на Власишке , с.Власиха.

Ленинский район:

р.Ляпиха ( вдоль садоводств «Обь-2», «Обь-3»);

вдоль садоводств «Обь-2», «Обь-3»); два пруда в садоводстве «Озерное» ( верхний и нижний);

верхний и нижний); оз.Пионерское в п. Казенная Заимка ( 800 м от трассы Барнаул — Научный Городок);

800 м от трассы Барнаул — Научный Городок); спуск к Оби в с. Гоньба ( район водозабора ТЭЦ-3).

Октябрьский район:

левый берег Оби ( от ул. Понтонный Мост , 211а — ул. Остров Кораблик , 9б);

от ул. Понтонный Мост 211а — ул. Остров Кораблик 9б); водоем «Гребной канал» ( протока Оби);

протока Оби); правый берег Оби ( 800 м ниже железнодорожного моста).

Опасные места для купания в Барнауле. barnaul.org

Ранее altapress.ru писал, что за три летних месяца 2018 года в Алтайском крае утонули 56 человек. В основном люди гибнут во время купания в необорудованных местах.

Спасатели также говорят об остром дефиците санкционированных мест купания в Барнауле — одного городского пляжа и бассейна в Парке спорта недостаточно.