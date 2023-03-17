В мэрии Барнаула показали, как прошла первая в году санитарная очистка города

Общественники, студенты, работники предприятий и дорожники в разных районах города ворошили снег и собирали мелкий вытаявший мусор.
Управляющие компании и ТСЖ провели работы во дворах жилых домов. К акциям собираются привлечь и местных жителей.
В общей сложности около 130 дорожников, сотни студентов и работников предприятий и более 70 единиц техники приняли участие в «чистом четверге».
Также в рамках весенних работ «Автодорстрой» продолжает очищать ливневые канализации и ремонтировать дороги холодным асфальтом. Устраняют локальные подтопления и откачивают воду спецтехникой.
Ранее мэрия Барнаула ответила читателям altapress.ru, когда расчистят дорогу у нового ЖК.